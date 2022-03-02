Спортсмены завоевали 5 серебряных и 6 бронзовых наград
С 24 по 27 февраля в Москве прошёл турнир по ушу «Moscow Wushu Stars». В этом году соревнования собрали более 700 атлетов из 15 стран.
Как сообщает школа «Золотой Дракон», команду Бурятии представили 12 юных спортсменов 2008-2011 годов рождения. Призёрами турнира стали:
- Софья Б. – две серебряные медали,
- Никита К. – серебряная и бронзовая медали,
- Алдар Д. – серебряная и бронзовая медали,
- Аюша Б. – серебряная медаль,
- Анна Б. – бронзовая медаль,
- Александр Б. – бронзовая медаль,
- Арина Р. – бронзовая медаль,
- Захар Ж. – бронзовая медаль.
Ушуисты Бурятии выиграли 11 медалей в Москве
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