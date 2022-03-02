Ушуисты Бурятии выиграли 11 медалей в Москве

Спортсмены завоевали 5 серебряных и 6 бронзовых наград



С 24 по 27 февраля в Москве прошёл турнир по ушу «Moscow Wushu Stars». В этом году соревнования собрали более 700 атлетов из 15 стран.



Как сообщает школа «Золотой Дракон», команду Бурятии представили 12 юных спортсменов 2008-2011 годов рождения. Призёрами турнира стали:

- Софья Б. – две серебряные медали,

- Никита К. – серебряная и бронзовая медали,

- Алдар Д. – серебряная и бронзовая медали,

- Аюша Б. – серебряная медаль,

- Анна Б. – бронзовая медаль,

- Александр Б. – бронзовая медаль,

- Арина Р. – бронзовая медаль,

- Захар Ж. – бронзовая медаль.

