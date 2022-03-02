Лесной спецназ Бурятии готовится к сезону пожаров





Три лётчика-наблюдателя Забайкальской базы авиационной охраны лесов из Бурятии проходят курсы повышения квалификации. Обучение проходит в авиационно-учебном центре ФБУ «Авиалесоохрана» в городе Пушкино Московской области, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.Специалисты изучили аэронавигацию, метеообеспечение, воздушное право, аэродинамику и авиационную метеорологию, самолётовождение и парашютно-десантную подготовку, радиосвязь, а также пожарную охрану лесов, тактику, технологию и стратегию, применяемые для тушения лесных пожаров.Также специалисты прошли тренировку на авиатренажёре «Ми-8». Они смогли отработать полный спектр задач пилотирования и действий в особых случаях, создаваемых отказами авиационной техники, ошибками в технике пилотирования и неблагоприятными метеорологическими условиями выполнения полета.- Тренажёр позволяет имитировать сценарий лесного пожара в зависимости от задаваемого направления и скорости ветра, а также условий рельефа. Наша задача – определить пожар и условия, а затем проложить маршрут и высадить десантников-пожарных или пожарных-парашютистов к условному возгоранию, - рассказал старший лётчик-наблюдатель Забайкальской базы авиационной охраны лесов Роман Михайленко.