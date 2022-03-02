За месяц в улан-удэнском роддоме родилось больше мальчиков, чем девочек

Роддом озвучил «итоги» предыдущего месяца



В феврале городской перинатальный центр Улан-Удэ принял 367 родов, из них одна двойня. Всего родилось 368 детей. На свет появились 203 мальчика и 165 девочек.



Самым крупным ребёнком февраля стал малыш весом 4980 граммов. Самый маленький - весом 1780 граммов.



- Мы от души поздравляем родителей с прекрасным событием в их семьях. Растите здоровыми, любимыми, счастливыми, - пожелали сотрудники роддома через страницу в соцсети.



