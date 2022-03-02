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По льду Байкала пробегут лыжный марафон

По льду Байкала пробегут лыжный марафон
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Соревнования проведут в Баргузинском районе Бурятии

С 15 по 16 апреля на льду Баргузинского залива озера Байкал пройдёт XXI Байкальский лыжный марафон «Baikal Ski». Соревнования проведут в рамках программы лыжных марафонов серии «Russialoppet». Спортивное мероприятие состоится в селе Максимиха Баргузинского района Бурятии.

В соревнованиях примут участие группы: юноши до 12 лет, юноши 13-14 лет, юноши 15-16 лет, юноши 17-18 лет, юниоры 19-20 лет, юниоры 21-23 лет, мужчины 24-29 лет, мужчины 30-34 лет, мужчины 35-39 лет, мужчины 40-44 лет, мужчины 44-49 лет, мужчины 50-54 лет, мужчины 54-59 лет, мужчины 60-64 лет, мужчины 64-69 лет, мужчины 70-74 лет, мужчины 75-79 лет, мужчины 80 лет и старше, девушки до 12 лет, девушки 13-14 лет, девушки 15-16 лет, девушки 17-18 лет, юниорки 19-20 лет, юниорки 21-23 лет, женщины 24-29 лет, женщины 30-34 лет, женщины 35-39 лет, женщины 40-44 лет, женщины 44-49 лет, женщины 50-54 лет, женщины 54-59 лет, женщины 60-64 лет, женщины 64-69 лет, женщины 70-74 лет, женщины 75-79 лет, женщины 80 лет и старше. Спортсменам предстоит преодолеть дистанции 1,5 км, 3 км, 5 км, 7,5 км, 10 км, 15 км, 30 км и 50 км. На всех дистанциях используется свободный стиль передвижения.

Победители и призёры награждаются грамотами, сообщает группа «Ориентировщики Бурятии». Фоторепортаж Сергея Тарасенко с прошлого марафона можно посмотреть здесь.

Программа соревнований

15 апреля
11:00 – старт квалификации спринта
11:30 – старт 3 км
11:50 – старт 5 км
12:20 – старт 7,5 км
13:00 – начало финальных забегов

16 апреля
12:00 – старт на дистанции 50/30/15/10 км

Возрастное ограничение 0+
Байкал Бурятия Баргузинский район марафон лыжный спорт спорт

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