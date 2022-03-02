В Прибайкальском нацпарке состоялась трёхдневная волонтёрская акция
На территории Прибайкальского национального парка накануне завершилась большая трёхдневная уборка. В ней принял участие отряд «серебряных» волонтёров «Неугомонные», сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
Команда из 10 человек, при поддержке двух молодых добровольцев из Иркутска, а также представителей «Заповедного Прибайкалья», очистила территорию вокруг главной муниципальной площадки временного хранения мусора на Ольхоне и привела в порядок дорожки и настилы на Сарайском пляже. По подсчётам организаторов, было собрано 156 мешков отходов, которые будут вывезены на материк и утилизированы должным образом. Полтора километра тропинок на пляже стали удобнее и безопаснее — на них больше нет снега и льда.
- «Неугомонные» — частые и желанные гости в Прибайкальском национальном парке. Не так давно этот добровольческий отряд помогал инспекторам самого отделённого лесничества – Онгурёнского – в уборке несанкционированной свалки, история которой насчитывает десятки лет… К байкальской природе «Неугомонные» относятся очень бережно и многое о ней знают, при этом всегда пользуются возможностью расспросить инспекторов и сотрудников дирекции природоохранного учреждения о новостях… Надеемся, что с наступлением тепла мы сможем организовать ещё много подобных акций — в том числе по экологическому просвещению туристов, по внедрению раздельного сбора мусора на Сарайском пляже (площадка для этого уже готова). Вместе нам удастся сохранить чистоту этих уникальных мест, - рассказала Наталья Большакова, специалист отдела экологического просвещения «Заповедного Прибайкалья».
«Серебряные» волонтёры собрали на Ольхоне 156 мешков отходов
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