В Тункинском районе пройдёт турнир по мини-футболу
С 5 по 6 марта в Бурятии состоится традиционный открытый турнир по мини-футболу «Кубок Белого месяца-2022». Соревнования пройдут в физкультурно-спортивном комплексе посёлка Аршан в Тункинском районе.
К турниру допускаются команды сельских поселений Тункинского района (одна команда с поселения), предприятий и организаций, приглашённые команды Иркутской области и Улан-Удэ.
5 марта состоится жеребьёвка. Турнир стартует в 9:00. Торжественное открытие начнётся в 13:00, сообщает федерация футбола Бурятии.
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В Бурятии разыграют «Кубок Белого месяца»
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