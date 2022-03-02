В Улан-Удэ открылась выставка самоваров

Общество, Фото: пресс-служба этнографического музея

Среди экспонатов есть победители промышленных выставок прошлых веков



В столице Бурятии открылась выставка самоваров. Увидеть их можно в этнографическом музее народов Забайкалья, в доме Танских.



На выставке представлены 14 угольных самоваров: от самого маленького на 2 литра и до самого большого на 8 вёдер. Экспонируются и знаменитые победители промышленных выставок — тульские самовары с клеймами конца XIX века и 20-х годов XX века.



- Наиболее крупными центрами производства самоваров считаются Москва, Санкт-Петербург и Тула. Исторически сложилось, в силу многих факторов, что первенство по производству самоваров с начала XIX века занимает именно Тула, которую по праву называют самоварной столицей, - сообщает пресс-служба этнографического музея.



Выставка будет работать со среды по воскресенье, с 9:00 до 17:30.



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