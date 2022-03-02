В Усть-Ордынском Бурятском округе выбрали красавицу Белого месяца

Определились победители конкурса «Баатар - Дангина»
В Усть-Ордынском Бурятском округе в рамках празднования бурятского национального праздника «Сагаалган - 2022» и Года культурного наследия народов России состоялся конкурс «Баатар - Дангина», сообщается на официальном портале правительства Иркутской области.
Организатором мероприятия выступил Усть-Ордынский Национальный центр народного творчества. Конкурс проводился в два тура – муниципальный и окружной. Всего участие в конкурсе принял 21 человек в возрасте от 6 до 25 лет.
Сообщается, что участники, используя различные традиционные жанры искусства рассказали о себе, своем роде, именитых и прославленных родственниках, родном крае. Они также соревновались в знании пословиц и поговорок, представили свои таланты и способности в области творчества, спорта, науки, техники. Здесь же прошла демонстрация вечерних нарядов с элементами бурятского костюма.
В номинации «Хуугэн Дангина» (от 6 до 10 лет) первое место заняла Айлана из Осинского района, в «Хуугэн Баатар» (от 6 до 10 лет) победил Егор из Баяндаевского района.
В номинации «Эдир Дангина» (от 11 до 15 лет) первое место завоевала представительница Осинского района Екатерина. В номинации «Эдир Баатар» (от 11 до 15 лет) победил Олег из Эхирит-Булагатского района.
В номинации «Баатар» (от 16 до 25 лет) первое место у представителя Осинского района Дениса. В номинации «Дангина» (от 16 до 20 лет) победила Номина из Осинского района, которой досталась корона принцессы Белого месяца.
Все победители смогут принять участие в аналогичном конкурсе в Бурятии, где представят свой регион.
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