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В Улан-Удэ осуждённые освоили профессию пекарей

В Улан-Удэ осуждённые освоили профессию пекарей
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Свидетельства получили шесть человек

В Улан-Удэ осужденные выучились на пекарей. Свидетельства гособразца о начальном профессиональном образовании по специальности «пекарь» получили шесть осуждённых, отбывающих наказание в колонии-поселении №3, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

В течение трёх месяцев они изучали производство хлеба – сырьё и ингредиенты, осваивали рецептуру и технологию выпечки хлебобулочных изделий, научились самостоятельно выпекать.

По результатам итоговой аттестации, включающей теоретические и практические задания, выпускники-пекари получили третьи квалификационные разряды.
осужденные

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