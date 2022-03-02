Свидетельства получили шесть человек
В Улан-Удэ осужденные выучились на пекарей. Свидетельства гособразца о начальном профессиональном образовании по специальности «пекарь» получили шесть осуждённых, отбывающих наказание в колонии-поселении №3, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В течение трёх месяцев они изучали производство хлеба – сырьё и ингредиенты, осваивали рецептуру и технологию выпечки хлебобулочных изделий, научились самостоятельно выпекать.
По результатам итоговой аттестации, включающей теоретические и практические задания, выпускники-пекари получили третьи квалификационные разряды.
В Улан-Удэ осуждённые освоили профессию пекарей
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