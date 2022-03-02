Команда Бурятии стала призёром соревнований по спортивному туризму

Спортсмены выиграли бронзовые награды на дистанции «связка» 2 класс
На завершившихся чемпионате и открытых областных соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях Иркутской области команда Бурятия в составе Михаила Шишкина и Никиты Богидаева заняла третье место на дистанции «связка» 2 класс.
Ещё один спортсмен республики Егор Котоманов выполнил норматив кандидата в мастера спорта России, заняв четвёртое место на личной дистанции 4 класса. Спортсмены тренируются в спортивно-туристическом клубе «Байкал» под руководством Виктора Власова.
Прошедшие с 23 по 27 февраля соревнования собрали сильнейших спортсменов Иркутской области и соседних регионов в Ангарске, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Команда Бурятии стала призёром соревнований по спортивному туризму
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