Команда Бурятии стала призёром соревнований по спортивному туризму

Общество, Фото: федерация спортивного туризма РБ

Спортсмены выиграли бронзовые награды на дистанции «связка» 2 класс



На завершившихся чемпионате и открытых областных соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях Иркутской области команда Бурятия в составе Михаила Шишкина и Никиты Богидаева заняла третье место на дистанции «связка» 2 класс.



Ещё один спортсмен республики Егор Котоманов выполнил норматив кандидата в мастера спорта России, заняв четвёртое место на личной дистанции 4 класса. Спортсмены тренируются в спортивно-туристическом клубе «Байкал» под руководством Виктора Власова.



Прошедшие с 23 по 27 февраля соревнования собрали сильнейших спортсменов Иркутской области и соседних регионов в Ангарске, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

