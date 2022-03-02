Исследования представляют интерес для тех, кто изучает и составляет генеалогическое древо своей семьи
В Забайкальском крае Агинская краевая библиотека имени Жамцарано презентовала новый сборник «История народа в истории семьи» (0+).
Сборник вышел тиражом в 100 экземпляров в рамках проекта «Буряты Восточного Забайкалья: История и современность», куда вошли конкурсные работы историко-генеалогических исследований «История народа в истории семьи».
В конкурсе приняли участие около 80 человек из районов Забайкалья - выходцы из Агинского округа, проживающие в Республике Бурятии, Якутии, Иркутской области, Монголии и Москве.
По итогам был выпущен сборник, в который вошли работы конкурсантов, сообщает пресс-служба минкультуры региона.
В издание включены исследования, которые представляют интерес для тех, кто изучает и составляет генеалогическое древо своей семьи.
В Забайкалье издали сборник о генеалогии бурят
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