В Забайкалье издали сборник о генеалогии бурят

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Исследования представляют интерес для тех, кто изучает и составляет генеалогическое древо своей семьи



В Забайкальском крае Агинская краевая библиотека имени Жамцарано презентовала новый сборник «История народа в истории семьи» (0+).



Сборник вышел тиражом в 100 экземпляров в рамках проекта «Буряты Восточного Забайкалья: История и современность», куда вошли конкурсные работы историко-генеалогических исследований «История народа в истории семьи».



В конкурсе приняли участие около 80 человек из районов Забайкалья - выходцы из Агинского округа, проживающие в Республике Бурятии, Якутии, Иркутской области, Монголии и Москве.



По итогам был выпущен сборник, в который вошли работы конкурсантов, сообщает пресс-служба минкультуры региона.



В издание включены исследования, которые представляют интерес для тех, кто изучает и составляет генеалогическое древо своей семьи.

