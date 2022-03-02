В микрорайоне Улан-Удэ отпразднуют Широкую масленицу

Праздничное представление состоится в парке «Кристальный»



3 марта жителей и гостей микрорайона Стеклозавод в Улан-Удэ приглашают на Широкую масленицу в парке «Кристальный».



В парке пройдёт театрализованное представление «Ах, четверг – разгуляй!» с участием любимых персонажей, а также творческих коллективов СКЦ «Кристалл»: хора ветеранов «Стекольские сударушки», духового ретро-медь оркестра «Дивертисмент», хореографической студия «Ирис», вокально-эстрадной студии «Октава», театральной студии «Аз*Арт».



На мероприятии состоится ярмарка, на которой можно будет отведать блюда русской кухни. Будет проведён традиционный конкурс блинов всех размеров, форм и вкусов. Также пройдёт дефиле масленичных кукол «Сударыня Масленица».



- Какая же масленица без народных игр и забав, тут и столб, и гири, и бой мешками, и перетягивание каната. А вы пробовали ходить на ходулях, тогда вам к нам. Игры для детей и взрослых, самым находчивым призы, - сообщает пресс-служба СКЦ «Кристалл».



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