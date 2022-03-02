В Агинском открыли памятную доску народному поэту

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

В этом году исполнилось 91 год со дня рождения Цыдыпа Жамбалова



В день образования Забайкальского края, 1 марта, в Агинском Бурятском округе состоялось открытие мемориальной доски памяти поэта, писателя, члена Союза писателей журналистов СССР Цыдыпа Жамбалова. Барельеф размещён на здании редакции «Агинская правда», где писатель трудился более двадцати лет.



Проект состоялся благодаря инициативе детей Цыдыпа Жамбалова. Народный артист республики Бурятии, заслуженный работник культуры Российской Федерации Саян Жамбалов поблагодарил администрацию Агинского округа, жителей села Южный Аргалей за оказанную поддержку.



Старший брат Цымпил Жамбалов прочитал авторское стихотворение, которое он посвятил памятному событию. Тёплые слова в память о народном поэте сказали представители культуры, творческого союза художников России, администрации СП Южный Аргалей, союза писателей РФ. Редакция «Агинской правды» заверила, что памятная доска Цыдыпа Жамбалова взята на баланс редакции, сообщает пресс-служба администрации округа.



- В этом году Цыдыпу Жамбалову исполнилось бы 91 год. Он прожил яркую, плодотворную, но короткую жизнь. В 2021 году в честь его 90-летия были реализованы ряд творческих мероприятий, прошёл вечер поэзии, в библиотеке организованы конкурсы по произведениям читателя. В своём творчестве Цыдып Жамбалов раскрывал душу народа, его философию жизни, поэтому ещё при жизни стал народным поэтом, - рассказал заместитель руководителя администрации Агинского Бурятского округа Солбон Цыренов.

