В Улан-Удэ спасатели спустились с крыши в окно квартиры









Справка:



За помощью жители Бурятии могут обратиться по телефону «112».



Телефоны Бурятской республиканской поисково-спасательной службы:



Улан-Удэ 8(3012) 23-03-55

Гусиноозерск, Селенгинский район 8(30145) 43-736

Кырен, Тункинский район 8 (30147) 41-153





Днём 1 марта в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступила просьба о помощи от жителей Октябрьского района Улан-Удэ. Хозяева не могут попасть в собственную квартиру.На место выехали спасатели. Они с помощью альпинистского снаряжения спустились на карниз на четвёртом этаже и при помощи специнструмента вскрыли окно.- Проникнув в квартиру спасатели обеспечили доступ хозяевам, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.