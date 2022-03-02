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В Улан-Удэ спасатели спустились с крыши в окно квартиры

В Улан-Удэ спасатели спустились с крыши в окно квартиры
Общество,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Хозяева не могли попасть в свою квартиру

Днём 1 марта в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступила просьба о помощи от жителей Октябрьского района Улан-Удэ. Хозяева не могут попасть в собственную квартиру.

На место выехали спасатели. Они с помощью альпинистского снаряжения спустились на карниз на четвёртом этаже и при помощи специнструмента вскрыли окно.

- Проникнув в квартиру спасатели обеспечили доступ хозяевам, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Справка:

За помощью жители Бурятии могут обратиться по телефону «112».

Телефоны Бурятской республиканской поисково-спасательной службы:

Улан-Удэ 8(3012) 23-03-55
Гусиноозерск, Селенгинский район 8(30145) 43-736
Кырен, Тункинский район 8 (30147) 41-153

спасатели

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