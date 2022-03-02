В школах Улан-Удэ начались всероссийские проверочные работы

Конкретные даты проведения ВПР школы определяют самостоятельно



В школах столицы Бурятии в марте начнутся всероссийские проверочные работы (ВПР). Стартует их проведение в этом году с проверочных работ для 10 и 11 классов. С 1 марта по 25 марта десятиклассники сдают географию. Одиннадцатиклассники – историю, биологию, географию, физику, химию и иностранные языки (английский, немецкий или французский).



Сдавать ли ВПР оканчивающим 10 и 11 классы, как и в предыдущие годы, будут решать сами образовательные организации. Проверочные работы у одиннадцатиклассников должны проходить по тем предметам, которые они не выбрали для сдачи на ЕГЭ.



Конкретные даты проведения ВПР для каждого класса и предмета школы определят самостоятельно в рамках установленного расписанием периода.



Согласно расписанию, в штатном режиме с 15 марта по 20 мая ученики всех классов каждой параллели 4-8 классов напишут проверочные работы по русскому языку и математике. В этот же период четвероклассники, помимо русского языка и математики, сдадут ВПР по предмету «Окружающий мир», а ученики 5-х классов – по биологии и истории.



Новшеством этого года станет то, что учащиеся 7 классов будут сдавать ВПР по двум обязательным предметам и двум, выбранным случайно (данная практика зарекомендовала себя в 2021 году в 6 и 8 классах). 1 апреля по 20 мая учащихся 7 классов ждёт мониторинг качества подготовки по английскому, немецкому и французскому языкам.



Также с 15 марта по 20 мая для параллелей 6, 7 и 8 классов пройдут ВПР по истории, биологии, географии, обществознанию, 7 и 8 классов – по истории, биологии, географии, обществознанию и физике, 8 классов – по истории, биологии, географии, обществознанию, физике и химии.



Проверочные работы в 6-8 классах будут проводиться для каждого класса по двум обязательным предметам (русский язык и математика) и двум предметам на основе случайного выбора.



- Как отмечают специалисты, результаты ВПР могут быть использованы образовательными организациями для совершенствования образовательного процесса, а также для анализа текущего состояния системы образования и формирования программ её развития, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

