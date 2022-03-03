Турнир состоится на лыжной базе «Снежинка»
В столице Бурятии пройдут любительские соревнования по горным лыжам, посвящённые памяти заслуженного мастера спорта России Владимира Овчинникова. Турнир состоится 7 марта в микрорайоне Аршан на лыжной базе «Снежинка».
В соревнованиях примут участие группы: мальчики 7-10 лет, девочки 7-10 лет, юноши 11-15 лет, женщины и девушки (без возрастных ограничений), любители (без возрастных ограничений), спортсмены (без возрастных ограничений). При недостаточном количестве участников детские группы объединяются.
Регистрация и жеребьёвка начнутся в 9:00. Старт детских, юношеских групп и женщин запланирован в 10:00. Любители и спортсмены стартуют в 11:30, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ пройдут соревнования по горным лыжам
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Молодые люди вынесли из кассы почти 800 тысяч рублей
Женщина в доме по договору соцнайма
В Тункинском районе пройдёт турнир по мини-футболу
Турнир состоится на лыжной базе «Снежинка»
Местами ожидается снег
Соревнования проведут в Баргузинском районе Бурятии
Праздничное представление состоится в парке «Кристальный»
Волонтёры помогают местным жителям
В нём участвовали дети из замещающих семей
В этом году исполнилось 91 год со дня рождения Цыдыпа Жамбалова
Лига «Джентльмены» объединит любителей бокса разного возраста и уровня физической подготовки
Спортсмены выиграли бронзовые награды на дистанции «связка» 2 класс
Среди экспонатов есть победители промышленных выставок прошлых веков
В Прибайкальском нацпарке состоялась трёхдневная волонтёрская акция
Спортсмены завоевали 5 серебряных и 6 бронзовых наград