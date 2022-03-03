В Улан-Удэ пройдут соревнования по горным лыжам

Турнир состоится на лыжной базе «Снежинка»



В столице Бурятии пройдут любительские соревнования по горным лыжам, посвящённые памяти заслуженного мастера спорта России Владимира Овчинникова. Турнир состоится 7 марта в микрорайоне Аршан на лыжной базе «Снежинка».



В соревнованиях примут участие группы: мальчики 7-10 лет, девочки 7-10 лет, юноши 11-15 лет, женщины и девушки (без возрастных ограничений), любители (без возрастных ограничений), спортсмены (без возрастных ограничений). При недостаточном количестве участников детские группы объединяются.



Регистрация и жеребьёвка начнутся в 9:00. Старт детских, юношеских групп и женщин запланирован в 10:00. Любители и спортсмены стартуют в 11:30, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Возрастное ограничение 0+

