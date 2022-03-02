Волонтёры помогают местным жителям
В Прибайкальском районе Бурятии встретили 15 участников молодёжной добровольческой (волонтёрской) патриотической акции «Снежный десант РСО (Российских студенческих отрядов)». Акция включает в себя комплекс мероприятий, направленных на развитие добровольчества в молодёжной среде, профориентацию и содействие трудоустройству молодёжи.
- В селе Турунтаево 25 школьников 9-10 классов районной гимназии с педагогом-организатором с удовольствие провели время с участниками акции, которая включала в себя профориентационную работу, игры, съёмки для Тик-Тока, просветительскую деятельность, направленную на формирование ценностей здорового образа жизни. Также участники десанта оказали помощь пожилым одиноко проживающим гражданам в селе Турунтаево. Они помогли с уборкой снега в ограде и на прилегающей территории, с поленниц, крыш веранды. Волонтёры накололи дрова и сложили их в поленницу, доставили несколько фляг питьевой воды с колонки, - рассказал начальник районного отдела соцзащиты Андрей Бубнов. - Специалисты отдела вместе с молодёжью с удовольствием подключились к акции, оказав шефскую помощь односельчанам.
Волонтёры «Снежного десанта» помогают ветеранам в быту и школьникам в определении будущего жизненного пути, консультируют местных жителей по юридическим вопросам, устраивают мастер-классы, спортивные состязания и концерты.
Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО» стартовала по всей стране 28 февраля и продлится до 6 марта, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
Студенческий «десант» высадился в Прибайкальском районе Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Волонтёры помогают местным жителям
В нём участвовали дети из замещающих семей
В этом году исполнилось 91 год со дня рождения Цыдыпа Жамбалова
Лига «Джентльмены» объединит любителей бокса разного возраста и уровня физической подготовки
Спортсмены выиграли бронзовые награды на дистанции «связка» 2 класс
Среди экспонатов есть победители промышленных выставок прошлых веков
В Прибайкальском нацпарке состоялась трёхдневная волонтёрская акция
Спортсмены завоевали 5 серебряных и 6 бронзовых наград
Военные посоревнуются в индивидуальной гонке, огневой подготовке и эстафете
Конкретные даты проведения ВПР школы определяют самостоятельно
В соревнованиях состязались спортсмены старше 30 лет
Уровень коллективного иммунитета в округе превысил 80%
Стоимость строительства на инвестиционной стадии составит более 6,8 млрд рублей
Также продлено время работы общепита
Соревнования пройдут с 22 по 28 марта в Улан-Удэ