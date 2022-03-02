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Студенческий «десант» высадился в Прибайкальском районе Бурятии

Студенческий «десант» высадился в Прибайкальском районе Бурятии
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Волонтёры помогают местным жителям

В Прибайкальском районе Бурятии встретили 15 участников молодёжной добровольческой (волонтёрской) патриотической акции «Снежный десант РСО (Российских студенческих отрядов)». Акция включает в себя комплекс мероприятий, направленных на развитие добровольчества в молодёжной среде, профориентацию и содействие трудоустройству молодёжи.

- В селе Турунтаево 25 школьников 9-10 классов районной гимназии с педагогом-организатором с удовольствие провели время с участниками акции, которая включала в себя профориентационную работу, игры, съёмки для Тик-Тока, просветительскую деятельность, направленную на формирование ценностей здорового образа жизни. Также участники десанта оказали помощь пожилым одиноко проживающим гражданам в селе Турунтаево. Они помогли с уборкой снега в ограде и на прилегающей территории, с поленниц, крыш веранды. Волонтёры накололи дрова и сложили их в поленницу, доставили несколько фляг питьевой воды с колонки, - рассказал начальник районного отдела соцзащиты Андрей Бубнов. - Специалисты отдела вместе с молодёжью с удовольствием подключились к акции, оказав шефскую помощь односельчанам.

Волонтёры «Снежного десанта» помогают ветеранам в быту и школьникам в определении будущего жизненного пути, консультируют местных жителей по юридическим вопросам, устраивают мастер-классы, спортивные состязания и концерты.

Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО» стартовала по всей стране 28 февраля и продлится до 6 марта, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
Прибайкальский район Бурятия волонтеры студенты акция

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