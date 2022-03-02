В соревнованиях состязались спортсмены старше 30 лет
2 золотые и 4 серебряные медали завоевала команда легкоатлетов Бурятии на зимнем открытом чемпионате Сибирского и Дальневосточного федерального округов среди спортсменов старше 30 лет.
Обладателями золотых медалей стали Батор Рыгзынов на дистанции 800 метров и Игорь Соболев в прыжке в длину.
Серебряные медали соревнований у следующих спортсменов: Батора Рыгзынова на дистанции 400 метров, Евгения Капустина на дистанции 800 метров, Николая Чанцева в прыжке в длину и Евгения Капустина, Игоря Соболева, Батора Рыгзынова, Николая Чанцева в эстафете 4х200 метров. Итоги в дисциплинах подведены согласно возрастного коэффициента.
Участниками чемпионата стали спортсмены Амурской, Иркутской, Новосибирской областей, Алтайского края и Бурятии. Республика была представлена 7 спортсменами, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Легкоатлеты Бурятии завоевали 6 медалей на чемпионате СФО и ДФО
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