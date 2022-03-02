Легкоатлеты Бурятии завоевали 6 медалей на чемпионате СФО и ДФО

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

В соревнованиях состязались спортсмены старше 30 лет



2 золотые и 4 серебряные медали завоевала команда легкоатлетов Бурятии на зимнем открытом чемпионате Сибирского и Дальневосточного федерального округов среди спортсменов старше 30 лет.



Обладателями золотых медалей стали Батор Рыгзынов на дистанции 800 метров и Игорь Соболев в прыжке в длину.



Серебряные медали соревнований у следующих спортсменов: Батора Рыгзынова на дистанции 400 метров, Евгения Капустина на дистанции 800 метров, Николая Чанцева в прыжке в длину и Евгения Капустина, Игоря Соболева, Батора Рыгзынова, Николая Чанцева в эстафете 4х200 метров. Итоги в дисциплинах подведены согласно возрастного коэффициента.



Участниками чемпионата стали спортсмены Амурской, Иркутской, Новосибирской областей, Алтайского края и Бурятии. Республика была представлена 7 спортсменами, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

