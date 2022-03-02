Районная библиотека в Бурятии получила книги в дар

Подарок сделал внук автора краеведческих изданий
В фонд Кижингинской библиотеки поступили пять экземпляров книги «Шарбии Мэргэн» с дарственной надписью от семьи Чимитовых. Их автором является краевед Цырен-Дондок Чимитов, сообщает «Кижинга-инфо».
- Выражаем благодарность Цыдып Цыреновичу за подаренные книги. Надеемся, что краеведческие издания не только займут своё место на книжных полках, но и найдут своего читателя, - поблагодарили за дар внука краеведа в районной библиотеке.
По словам сотрудников местного очага культуры, главное богатство библиотеки – это книги. Одним из источников пополнения книжного фонда библиотеки является дарение. Особую ценность представляют книги краеведческого содержания.
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