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В Бурятии участники турнира разбили более тысячи костей

В Бурятии участники турнира разбили более тысячи костей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Закаменском районе прошёл турнир по разбиванию хребтовой кости

В здании ФСК «Тамир» в Закаменском районе Бурятии прошёл районный турнир по разбиванию хребтовой кости и игра «Шагай наадан» на призы сельского поселения «Хужирское».

В турнире приняли участие 38 команд, представителей 14 сельских поселений, среди которых «Хуртагинское», «Далахайское», «Хужирское» «Цаган – Моринское» и другие, сообщает администрация Закаменского района.

В ходе упорной борьбы участниками турнира было разбито более 1 000 костей, общее число кругов составило 23.

В категории от 6 до 13 лет победителем стал Руслан из села Ехэ Цакир.

1 место в возрастной категории от 14 до 20 лет в турнире завоевал Амарсана из села Бортой.

Также в состязаниях приняли участие закаменцы от 21 до 35 лет, от 36 до 50 и от 50 лет и старше. Среди последних победил Бимба Батуев из села Бургуй.

Не отставали от мужчин и представительницы слабого пола. Победительницей турнира стала Баярма Доржиева из села Далахай.

В общекомандном зачёте первое место досталось команде хозяев – сборной села Хужир, второе место – команде села Дутулур, третье место – сборной села Шара-Азарга.  
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