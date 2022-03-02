В Бурятии участники турнира разбили более тысячи костей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Закаменском районе прошёл турнир по разбиванию хребтовой кости



В здании ФСК «Тамир» в Закаменском районе Бурятии прошёл районный турнир по разбиванию хребтовой кости и игра «Шагай наадан» на призы сельского поселения «Хужирское».



В турнире приняли участие 38 команд, представителей 14 сельских поселений, среди которых «Хуртагинское», «Далахайское», «Хужирское» «Цаган – Моринское» и другие, сообщает администрация Закаменского района.



В ходе упорной борьбы участниками турнира было разбито более 1 000 костей, общее число кругов составило 23.



В категории от 6 до 13 лет победителем стал Руслан из села Ехэ Цакир.



1 место в возрастной категории от 14 до 20 лет в турнире завоевал Амарсана из села Бортой.



Также в состязаниях приняли участие закаменцы от 21 до 35 лет, от 36 до 50 и от 50 лет и старше. Среди последних победил Бимба Батуев из села Бургуй.



Не отставали от мужчин и представительницы слабого пола. Победительницей турнира стала Баярма Доржиева из села Далахай.



В общекомандном зачёте первое место досталось команде хозяев – сборной села Хужир, второе место – команде села Дутулур, третье место – сборной села Шара-Азарга.

