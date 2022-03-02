В Закаменском районе прошёл турнир по разбиванию хребтовой кости
В здании ФСК «Тамир» в Закаменском районе Бурятии прошёл районный турнир по разбиванию хребтовой кости и игра «Шагай наадан» на призы сельского поселения «Хужирское».
В турнире приняли участие 38 команд, представителей 14 сельских поселений, среди которых «Хуртагинское», «Далахайское», «Хужирское» «Цаган – Моринское» и другие, сообщает администрация Закаменского района.
В ходе упорной борьбы участниками турнира было разбито более 1 000 костей, общее число кругов составило 23.
В категории от 6 до 13 лет победителем стал Руслан из села Ехэ Цакир.
1 место в возрастной категории от 14 до 20 лет в турнире завоевал Амарсана из села Бортой.
Также в состязаниях приняли участие закаменцы от 21 до 35 лет, от 36 до 50 и от 50 лет и старше. Среди последних победил Бимба Батуев из села Бургуй.
Не отставали от мужчин и представительницы слабого пола. Победительницей турнира стала Баярма Доржиева из села Далахай.
В общекомандном зачёте первое место досталось команде хозяев – сборной села Хужир, второе место – команде села Дутулур, третье место – сборной села Шара-Азарга.
В Бурятии участники турнира разбили более тысячи костей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Летальные исходы среди больных ковидом по-прежнему происходят ежедневно
Подарок сделал внук автора краеведческих изданий
В Закаменском районе прошёл турнир по разбиванию хребтовой кости
В дело вмешалась прокуратура
Уголовное дело передано в суд
Запрещённую посылку обнаружили сотрудники исправительного учреждения
Победителем стала школьница из СОШ №32
Выставка «невидимых шедевров» откроется в столице Забайкалья
В Улан-Удэ днём до -5
Рекомендуется лишь соблюдение масочного режима
Главным призом соревнований станет автомобиль
Празднование Сагаалгана завершилось гала-концертом «В сиянии Белого месяца»
Завершились традиционные соревнования, посвящённые Сагаалгану
Ими стали Баир Ринчинов и Людмила Замбалаева
Организатор мероприятия хочет привлечь внимание россиян к донорству костного мозга