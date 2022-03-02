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В Улан-Удэ диабетиков не обеспечили тест-полосками

В Улан-Удэ диабетиков не обеспечили тест-полосками
Общество,  Фото:pixabay.com
В дело вмешалась прокуратура

В Улан-Удэ пациенты с сахарным диабетом 1 и 2 типа обеспечиваются тест-полосками и лекарственными препаратами несвоевременно и в недостаточном количестве, установила прокурорская проверка.

Прокурор Октябрьского района внёс представления главным врачам трёх городских поликлиник.

- После прокурорского вмешательства 15 больным выданы необходимые лекарственные препараты для лечения диабета, а также средства диагностики, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

прокуратура поликлиника

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