В дело вмешалась прокуратура
В Улан-Удэ пациенты с сахарным диабетом 1 и 2 типа обеспечиваются тест-полосками и лекарственными препаратами несвоевременно и в недостаточном количестве, установила прокурорская проверка.
Прокурор Октябрьского района внёс представления главным врачам трёх городских поликлиник.
- После прокурорского вмешательства 15 больным выданы необходимые лекарственные препараты для лечения диабета, а также средства диагностики, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Улан-Удэ диабетиков не обеспечили тест-полосками
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