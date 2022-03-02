Жительница Бурятии украла у мужа и матери более 7 млн рублей

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Уголовное дело передано в суд



Жительница Бурятии обвиняется сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 272 УК РФ «Подстрекательство к неправомерному доступу к компьютерной информации», п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления».



По версии следствия, в июле 2017 года женщина, введя в заблуждение работников одного из коммерческих банков в Заиграевском районе республики, попросила пополнить вклад её матери за счёт средств, находящихся на вкладе мужа. При этом она убедила банковских служащих в осведомлённости владельцев вкладов о производимых операциях и подписала вместо них платёжные документы.



Таким образом она получила возможность распоряжаться неправомерно полученными средствами в сумме 7,3 млн рублей. В дальнейшем она обналичила деньги, а также придала правомерный вид владению и распоряжению ими.



Женщине грозит до десяти лет колонии.



Уголовное дело направлено в Заиграевский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

