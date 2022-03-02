 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 марта

01 марта

Популярное

Жительница Бурятии украла у мужа и матери более 7 млн рублей

Жительница Бурятии украла у мужа и матери более 7 млн рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Уголовное дело передано в суд

Жительница Бурятии обвиняется сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 272 УК РФ «Подстрекательство к неправомерному доступу к компьютерной информации», п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления».

По версии следствия, в июле 2017 года женщина, введя в заблуждение работников одного из коммерческих банков в Заиграевском районе республики, попросила пополнить вклад её матери за счёт средств, находящихся на вкладе мужа. При этом она убедила банковских служащих в осведомлённости владельцев вкладов о производимых операциях и подписала вместо них платёжные документы.

Таким образом она получила возможность распоряжаться неправомерно полученными средствами в сумме 7,3 млн рублей. В дальнейшем она обналичила деньги, а также придала правомерный вид владению и распоряжению ими.

Женщине грозит до десяти лет колонии.

Уголовное дело направлено в Заиграевский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. 
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Общество, 02.03.2022
Мужчину уже судили за аналогичное нарушение 
Забайкалка спрятала наркотики для осуждённого в бутылку из-под шампуня
Забайкалка спрятала наркотики для осуждённого в бутылку из-под шампуня
Общество, 02.03.2022
Запрещённую посылку обнаружили сотрудники исправительного учреждения 
В Улан-Удэ подвели итоги конкурса «Мой первый сценарий»
В Улан-Удэ подвели итоги конкурса «Мой первый сценарий»
Общество, 02.03.2022
Победителем стала школьница из СОШ №32
В Чите покажут микроминиатюры, занесённые в книги рекордов
В Чите покажут микроминиатюры, занесённые в книги рекордов
Общество, 02.03.2022
Выставка «невидимых шедевров» откроется в столице Забайкалья
Роспотребнадзор рекомендовал снять почти все ковидные ограничения
Роспотребнадзор рекомендовал снять почти все ковидные ограничения
Общество, 01.03.2022
Рекомендуется лишь соблюдение масочного режима
Улан-Удэ примет фестиваль «Алтан Мундарга»
Улан-Удэ примет фестиваль «Алтан Мундарга»
Общество, 01.03.2022
Главным призом соревнований станет автомобиль
В Иркутске отпраздновали Белый месяц
В Иркутске отпраздновали Белый месяц
Общество, 01.03.2022
Празднование Сагаалгана завершилось гала-концертом «В сиянии Белого месяца»
В Окинском районе Бурятии соревновались костоломы и лучники
В Окинском районе Бурятии соревновались костоломы и лучники
Общество, 01.03.2022
Завершились традиционные соревнования, посвящённые Сагаалгану
В Бурятии определили чемпионов по русским шашкам
В Бурятии определили чемпионов по русским шашкам
Общество, 01.03.2022
Ими стали Баир Ринчинов и Людмила Замбалаева
Стартовал благотворительный марафон по льду Байкала
Стартовал благотворительный марафон по льду Байкала
Общество, 01.03.2022
Организатор мероприятия хочет привлечь внимание россиян к донорству костного мозга
Борец из Бурятии стал призёром межрегионального турнира
Борец из Бурятии стал призёром межрегионального турнира
Общество, 01.03.2022
За медали боролись юноши 2005 года рождения и младше
В Чите завершился чемпионат ВВО по армейскому рукопашному бою
В Чите завершился чемпионат ВВО по армейскому рукопашному бою
Общество, 01.03.2022
Победителями стали военные из Забайкалья и Хабаровского края
Бурятия и Иркутская область обсудили вопросы развития НОЦ «Байкал»
Бурятия и Иркутская область обсудили вопросы развития НОЦ «Байкал»
Общество, 01.03.2022
Состоялась стратегическая сессия с индустриальными партнёрами

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^