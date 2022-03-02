Уголовное дело передано в суд
Жительница Бурятии обвиняется сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 272 УК РФ «Подстрекательство к неправомерному доступу к компьютерной информации», п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления».
По версии следствия, в июле 2017 года женщина, введя в заблуждение работников одного из коммерческих банков в Заиграевском районе республики, попросила пополнить вклад её матери за счёт средств, находящихся на вкладе мужа. При этом она убедила банковских служащих в осведомлённости владельцев вкладов о производимых операциях и подписала вместо них платёжные документы.
Таким образом она получила возможность распоряжаться неправомерно полученными средствами в сумме 7,3 млн рублей. В дальнейшем она обналичила деньги, а также придала правомерный вид владению и распоряжению ими.
Женщине грозит до десяти лет колонии.
Уголовное дело направлено в Заиграевский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Жительница Бурятии украла у мужа и матери более 7 млн рублей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчину уже судили за аналогичное нарушение
Запрещённую посылку обнаружили сотрудники исправительного учреждения
Победителем стала школьница из СОШ №32
Выставка «невидимых шедевров» откроется в столице Забайкалья
В Улан-Удэ днём до -5
Рекомендуется лишь соблюдение масочного режима
Главным призом соревнований станет автомобиль
Празднование Сагаалгана завершилось гала-концертом «В сиянии Белого месяца»
Завершились традиционные соревнования, посвящённые Сагаалгану
Ими стали Баир Ринчинов и Людмила Замбалаева
Организатор мероприятия хочет привлечь внимание россиян к донорству костного мозга
Им стал ФК БГУ
За медали боролись юноши 2005 года рождения и младше
Победителями стали военные из Забайкалья и Хабаровского края
Состоялась стратегическая сессия с индустриальными партнёрами