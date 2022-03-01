В Забайкальском национальном парке состоятся соревновании по подлёдному лову
«Заповедное Подлеморье» приглашает жителей Бурятии на праздник «Зимние забавы в Чивыркуе», который состоится 2 апреля в Чивыркуйском заливе Байкала, в посёлке Курбулик.
- Не пропустите прекрасную возможность принять участие в традиционном соревновании по подлёдному лову «Чивыркуйская рыбалка», а также в соревнованиях «Чивыркуйская ватрушка», «Сани с чудесами», «Эти забавные животные», - сообщает ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Жителей республики ждут интересная концертно-развлекательная программа, народные забавы в весёлой и тёплой компании.
Курбулик — небольшой посёлок в Чивыйркуйском заливе Байкала, это самая мелкая и теплая часть озера, в основном глубина не превышает 20 метров. Люди едут сюда ради рыбалки и термальных источников. Берега залива покрыты тайгой, автомобильных дорог через которую почти что нет.
Возрастное ограничение 0+
Праздник «Зимние забавы в Чивыркуе» пройдёт в Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Из них три золотые
Бурятский омбудсмен встретилась с родителями, чей сын попал в госпиталь с ранением
В Забайкальском национальном парке состоятся соревновании по подлёдному лову
Власти заявляют, что надеются привлечь путешественников из стран Азиатско-Тихоокеанского региона
Международный эксперт скоро покинет Иркутскую область
По сравнению с 2012 годом число сирот снизилось в 2,5 раза
Ребята попробовали разбирать и собирать автомат
Главный санврач Бурятии напомнил, что COVID-19 никуда не ушёл
Очередное ограничение ввели для России в связи с ситуацией на Украине
Учёбу проходят 40 человек из разных авиаотделений Бурятии
Алексей Цыденов поднял темы возникновения НАТО, введения антироссийских санкций и текущей ситуации с Украиной
Это новая песня Дандара Бадлуева «Хун Гоо дор»
В Национальной библиотеке пройдёт встреча с самим поэтом
В столице Бурятии изменился график работы уличного освещения
В колонии побывал отец Владимир