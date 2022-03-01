Праздник «Зимние забавы в Чивыркуе» пройдёт в Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Забайкальском национальном парке состоятся соревновании по подлёдному лову



«Заповедное Подлеморье» приглашает жителей Бурятии на праздник «Зимние забавы в Чивыркуе», который состоится 2 апреля в Чивыркуйском заливе Байкала, в посёлке Курбулик.



- Не пропустите прекрасную возможность принять участие в традиционном соревновании по подлёдному лову «Чивыркуйская рыбалка», а также в соревнованиях «Чивыркуйская ватрушка», «Сани с чудесами», «Эти забавные животные», - сообщает ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Жителей республики ждут интересная концертно-развлекательная программа, народные забавы в весёлой и тёплой компании.



Курбулик — небольшой посёлок в Чивыйркуйском заливе Байкала, это самая мелкая и теплая часть озера, в основном глубина не превышает 20 метров. Люди едут сюда ради рыбалки и термальных источников. Берега залива покрыты тайгой, автомобильных дорог через которую почти что нет.



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