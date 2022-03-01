Организатор мероприятия хочет привлечь внимание россиян к донорству костного мозга
По льду Байкала пройдёт благотворительный ультрамарафон «Байкал на грани возможного. Стань донором костного мозга». Его организовал спортсмен и организатор мероприятий Артём Алискеров, несколько лет боровшийся с лейкозом и победивший эту болезнь.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, Артём Алискеров взошёл на Эльбрус, поставив мировой рекорд, а сейчас он собирается преодолеть 700 километров через льды самого глубокого озера планеты. Если раньше его целью было победить болезнь у себя, то теперь он решил, что может помочь выздороветь и другим людям. Именно поэтому Артём совершит благотворительный легкоатлетический забег, чтобы привлечь внимание жителей страны к донорству костного мозга.
- Я побегу по замёрзшему озеру Байкал, и оно не идеально ровное, как многие представляют. Мне придётся пробираться через ледяные торосы, бороться с пронизывающим ледяным ветром, возможно, убегать от медведей. Ощутить на себе знаменитое «дыхание Байкала» и ночевать под открытым небом. Все это я делаю для того, чтобы показать — жизнь после онкологии есть. Она может быть максимально насыщена и интересна, все рамки/ограничения только в нашей голове! - делится спортсмен.
По информации министерства спорта Бурятии, Артём уже сегодня начал свой 700 км забег от западного побережья. Финиширует спортсмен в Нижнеангарске.
Стартовал благотворительный марафон по льду Байкала
Общество, Фото:
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