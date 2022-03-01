В Бурятии пройдёт первый турнир по гольфу на льду Байкала

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Власти заявляют, что надеются привлечь путешественников из стран Азиатско-Тихоокеанского региона



В 2023 году в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия пройдет первый масштабный турнир по гольфу «Ice Golf Байкал-2023» (0+). Ожидается проведение международного турнира по гольфу на льду, объединённого с фестивалем ледяных фигур и большой культурной развлекательной программой. Также планируется проведение первых уроков по гольфу и зрительский мини-турнир для всех желающих, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



- В республике готовится к запуску еще одно событийное мероприятие -это гольф на льду Байкала. На днях в Байкальской гавани в селе Турка состоялся тренировочный турнир, в котором приняли участие профессиональные гольфисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Финляндии. Гости высоко оценили потенциал этого мероприятия, так что гольфу на льду Байкала – быть. В 2023 году станем организаторами первого уже масштабного турнира. Надеемся, что это ивент-мероприятие также понравится жителям и гостям Бурятии как, например, «Байкальская миля», «Байкальская рыбалка» или «Сказочный Сагаалган», и войдёт в перечень ежегодно проводимых мероприятий, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



К предстоящему событию планируется создание гольф-ландшафт с девятью лунками, с ледяными скульптурами и уникальным дизайном.



- Если во всем мире турниры по гольфу на снегу не редкость, то игры на льду Байкала — это новый вызов для спортсменов. Путешественники, которые давно мечтали побывать на Байкале, в Бурятии смогут поиграть в свою любимую игру – гольф. Мы рассчитываем на гольф-туристов, прежде всего, от туроператоров Азии, это Корея, Япония, Сингапур, Гонконг, Китай. Российские поклонники гольфа оценят экологическую, историко-этнографическую и культурную составляющую Бурятии. А иностранцы – азиатские гольф-туристы, которых насчитывается около 15 миллионов, считают Бурятию своей исторической прародиной. Турпродукт Ice Golf Байкал-2023 интересен Китаю, Гонконгу, Сингапуру, Вьетнаму, - рассказала директор АНО «Международный Центр Гольф Туризма» Анна Овчинникова.



Отмечается, что цель в десятилетней перспективе - увеличить в пять раз поток путешественников в Бурятию от целевых гольф-рынков из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также привлечь инвесторов в регион.



Гольфист из Финляндии Мика Кокконен, принимавший участие в тренировочном турнире, отметил мягкий климат на Байкале, что позволит проводить беспрепятственно гольф-турниры.



- Байкал великолепен, и даже, если ветер сильный, здесь не холоднее, чем у нас в Финляндии. Я точно знаю, что играть здесь в гольф – это уникальный опыт и мощный магнит для профессиональных гольфистов. Принято считать, что гольф - игра для обеспеченных людей. И такие турниры привлекут вип-туристов в республику, которым нужны премиальные условия, - заявил Кокконен.



Планируется, что турнир Ice Golf Байкал-2023 будет проводиться ежегодно. На международном турнире будут участвовать не только профессионалы, но и те, кто впервые возьмет в руки клюшку. Планируется проведение турниров для вип-туристов, а также обучающие мастер классы для всех желающих – взрослых и детей.



