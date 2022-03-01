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ЮНЕСКО отменила поездку на Байкал

ЮНЕСКО отменила поездку на Байкал
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Международный эксперт скоро покинет Иркутскую область

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Международный союз охраны природы (МСОП) не будут проводить инспекцию озера Байкал на предмет целесообразности его включения в категорию «Природное наследие под угрозой», сообщает ТАСС.

- Совместная мониторинговая миссия ЮНЕСКО и МСОП на озере Байкал отменена. Международный эксперт, который уже прибыл в Иркутскую область, покинет территорию региона в ближайшие дни. Но до выезда Сузанна Кари все равно посетит объект Всемирного наследия и обсудит с российской делегацией основные вопросы. Однако эти консультации пройдут вне миссии, - говорится в сообщении минприроды России.

Международное мероприятие по оценке негативного воздействия на Байкал должна была стартовать 28 февраля и продлиться до 5 марта. Результаты мониторинга планировалось представить в июне, на 45-м заседании ЮНЕСКО в Казани.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее возникли опасения, что Байкал рискует получить на сессии ЮНЕСКО статус «наследие под угрозой». То же самое относится к вулканам Камчатки и Западному Кавказу. Это может быть первый в истории случай, когда такой статус ЮНЕСКО присвоит объектам в России, пояснили в Гринписе. Мониторинговая миссия как раз связана с этим обследованием.

ЮНЕСКО Байкал

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