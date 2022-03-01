В Бурятии стало меньше детей-сирот

По сравнению с 2012 годом число сирот снизилось в 2,5 раза



В Бурятии в 2,5 раза снизилось число детей-сирот, чьи данные находятся в государственном банке данных, сообщает минсоцзащиты Бурятии.



Так, по состоянию на 1 января 2022 года в республике числятся 5201 ребенок из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 4 856, а это 93,4%, находятся на воспитании в замещающих семьях, ещё 345 ребёнка – на социальном обслуживании подведомственных учреждениях минсоцзащиты Бурятии.



Таким образом, количество детей-сирот, состоящих в региональном банке, по сравнению с 2012 годом снизилось в 2,5 раза - с 851 до 345.



