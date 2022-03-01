Ребята попробовали разбирать и собирать автомат
Члены Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» посетили Окинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Они провели ребятам тематический урок мужества на тему «Живая память», сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
- Гости рассказали детям об истории Отечества, традициях российских воинов, мужестве и героизме солдат и офицеров на службе, локальных войнах и ответили на вопросы воспитанников, - говорится в сообщении.
В завершении встречи они вручили детям художественную литературу и сладкие подарки.
Помимо этого, представители объединения «Боевое братство России» встретились с ребятами Заиграевского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
- Александр Машанов и Василий Баев приехали в центр при полном параде с орденами и медалями на груди, а также привезли с собой автомат, что не могло не заинтересовать мальчишек. Они очень интересно и познавательно рассказали о выполнении своего интернационального долга в Чеченской народной республике, а также об обстановке в мире, о прошедших учениях в Беларуси, - поделилась впечатлениями директор учреждения Галина Кочетова.
Вместе с гостями ребята попробовали разбирать и собирать автомат, соревновались в армреслинге и отжимании.
В Бурятии представители «Боевого братства» провели урок мужества
Общество, Фото:
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