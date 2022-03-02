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По югу Бурятии сегодня до +3 градусов

По югу Бурятии сегодня до +3 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Улан-Удэ днём до -5

По данным Бурятского гидрометцентра, 2 марта по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, к вечеру по северному Прибайкалью снег. Ветер переменный 4-9, в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём -3,-8, местами по югу и юго-западу до +3.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём -3,-5.
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