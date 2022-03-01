Завершились традиционные соревнования, посвящённые Сагаалгану
В конце февраля в Окинском районе Бурятии прошли спортивные мероприятия, посвящённые празднованию национального праздника «Сагаалган», сообщает пресс-служба администрации района.
В соревнованиях по стрельбе из лука места распределились следующим образом:
Классический лук (1 группа)
1 место - Суржана Ошорова
2 место - Валерия Монголова
3 место - Инга Ванжилова
Классический лук (2 группа)
1 место – Даяна Иванова
2 место - Саржана Будаева
3 место - Евгения Табитуева
Национальный лук (мужчины)
1 место – Доржо Патархеев
2 место – Александр Цыренов
3 место – Цырен Сангадеев
Национальный лук (женщины)
1 место – Марина Сангадеева
2 место – Галина Будаева
3 место – Оюна Булатова
Абсолютным чемпионом турнира стала Суржана Ошорова.
Спортивные мероприятия завершил один из самых зрелищных видов спорта – «hэер шаалган». Соревнования у мужчин проводились по возрастным категориям: 9-13 лет, 14- 19 лет, 20-30 лет, 31-40 лет, от 41 года и старше. Женщины соревновались без возрастных категорий, им допускалось 2 удара. Спортсмены должны были одеты в национальный костюм.
Турнир по разбиванию хребтовой кости в этом году собрал 52 костолома. По итогам турнира призёрами и победителями стали:
Возрастная категория «9-13 лет»
1 место – Мэргэн М.
2 место – Баир О.
3 место – Сергей Д.
Возрастная категория «14-19 лет»
1 место – Виктор Х.
2 место – Зоригто Б.
3 место – Хэшэгто Г.
Возрастная категория «20-30 лет»
1 место – Мунко-Жаргал Сабанов
2 место – Буянто Хумаев
3 место – Баясхалан Габанов
Возрастная категория «31-40 лет»
1 место – Буда Иванов
2 место – Баясхалан Будаев
3 место – Баир Хандаков
Возрастная категория «старше 41 года»
1 место – Жаргал Жамбалов
2 место – Сергей Ошоров
Среди женщин
1 место – Альбина Мунконова
2 место – Оюна Галсанова
3 место – Ольга Иванова
Абсолютным чемпионом турнира стал Баясхалан Габанов.
В Окинском районе Бурятии соревновались костоломы и лучники
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ими стали Баир Ринчинов и Людмила Замбалаева
Организатор мероприятия хочет привлечь внимание россиян к донорству костного мозга
Им стал ФК БГУ
За медали боролись юноши 2005 года рождения и младше
Победителями стали военные из Забайкалья и Хабаровского края
Состоялась стратегическая сессия с индустриальными партнёрами
Также они завоевали 2 медали спартакиады учащихся
В нём приняли участие 70 человек со всего мира
Для них открыта горячая линия по вопросам трудоустройства
Спортсмены победили на первенстве ДФО в командном зачёте и смешанном парном разряде
В командном зачёте сборная Бурятии заняла третье место
Заработал телефон по сбору информации о необоснованном росте цен
Стали известны победители соревнований среди спортсменов до 21 года
Из них три золотые
Бурятский омбудсмен встретилась с родителями, чей сын попал в госпиталь с ранением