В Окинском районе Бурятии соревновались костоломы и лучники

Общество, Фото: пресс-служба администрации Окинского района

Завершились традиционные соревнования, посвящённые Сагаалгану



В конце февраля в Окинском районе Бурятии прошли спортивные мероприятия, посвящённые празднованию национального праздника «Сагаалган», сообщает пресс-служба администрации района.



В соревнованиях по стрельбе из лука места распределились следующим образом:



Классический лук (1 группа)

1 место - Суржана Ошорова

2 место - Валерия Монголова

3 место - Инга Ванжилова



Классический лук (2 группа)

1 место – Даяна Иванова

2 место - Саржана Будаева

3 место - Евгения Табитуева



Национальный лук (мужчины)

1 место – Доржо Патархеев

2 место – Александр Цыренов

3 место – Цырен Сангадеев



Национальный лук (женщины)

1 место – Марина Сангадеева

2 место – Галина Будаева

3 место – Оюна Булатова



Абсолютным чемпионом турнира стала Суржана Ошорова.



Спортивные мероприятия завершил один из самых зрелищных видов спорта – «hэер шаалган». Соревнования у мужчин проводились по возрастным категориям: 9-13 лет, 14- 19 лет, 20-30 лет, 31-40 лет, от 41 года и старше. Женщины соревновались без возрастных категорий, им допускалось 2 удара. Спортсмены должны были одеты в национальный костюм.



Турнир по разбиванию хребтовой кости в этом году собрал 52 костолома. По итогам турнира призёрами и победителями стали:



Возрастная категория «9-13 лет»

1 место – Мэргэн М.

2 место – Баир О.

3 место – Сергей Д.



Возрастная категория «14-19 лет»

1 место – Виктор Х.

2 место – Зоригто Б.

3 место – Хэшэгто Г.



Возрастная категория «20-30 лет»

1 место – Мунко-Жаргал Сабанов

2 место – Буянто Хумаев

3 место – Баясхалан Габанов



Возрастная категория «31-40 лет»

1 место – Буда Иванов

2 место – Баясхалан Будаев

3 место – Баир Хандаков



Возрастная категория «старше 41 года»

1 место – Жаргал Жамбалов

2 место – Сергей Ошоров



Среди женщин

1 место – Альбина Мунконова

2 место – Оюна Галсанова

3 место – Ольга Иванова



Абсолютным чемпионом турнира стал Баясхалан Габанов.

