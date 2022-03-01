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В Окинском районе Бурятии соревновались костоломы и лучники

В Окинском районе Бурятии соревновались костоломы и лучники
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Окинского района
Завершились традиционные соревнования, посвящённые Сагаалгану

В конце февраля в Окинском районе Бурятии прошли спортивные мероприятия, посвящённые празднованию национального праздника «Сагаалган», сообщает пресс-служба администрации района.

В соревнованиях по стрельбе из лука места распределились следующим образом:

Классический лук (1 группа)
1 место - Суржана Ошорова
2 место - Валерия Монголова
3 место - Инга Ванжилова

Классический лук (2 группа)
1 место – Даяна Иванова
2 место - Саржана Будаева
3 место - Евгения Табитуева

Национальный лук (мужчины)
1 место – Доржо Патархеев
2 место – Александр Цыренов
3 место – Цырен Сангадеев

Национальный лук (женщины)
1 место – Марина Сангадеева
2 место – Галина Будаева
3 место – Оюна Булатова

Абсолютным чемпионом турнира стала Суржана Ошорова.

Спортивные мероприятия завершил один из самых зрелищных видов спорта – «hэер шаалган». Соревнования у мужчин проводились по возрастным категориям: 9-13 лет, 14- 19 лет, 20-30 лет, 31-40 лет, от 41 года и старше. Женщины соревновались без возрастных категорий, им допускалось 2 удара. Спортсмены должны были одеты в национальный костюм.

Турнир по разбиванию хребтовой кости в этом году собрал 52 костолома. По итогам турнира призёрами и победителями стали:

Возрастная категория «9-13 лет»
1 место – Мэргэн М.
2 место – Баир О.
3 место – Сергей Д.

Возрастная категория «14-19 лет»
1 место – Виктор Х.
2 место – Зоригто Б.
3 место – Хэшэгто Г.

Возрастная категория «20-30 лет»
1 место – Мунко-Жаргал Сабанов
2 место – Буянто Хумаев
3 место – Баясхалан Габанов

Возрастная категория «31-40 лет»
1 место – Буда Иванов
2 место – Баясхалан Будаев
3 место – Баир Хандаков

Возрастная категория «старше 41 года»
1 место – Жаргал Жамбалов
2 место – Сергей Ошоров

Среди женщин
1 место – Альбина Мунконова
2 место – Оюна Галсанова
3 место – Ольга Иванова

Абсолютным чемпионом турнира стал Баясхалан Габанов.
Окинский район Бурятия спорт национальные виды спорта стрельба из лука разбивание хребтовой кости Сагаалган

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