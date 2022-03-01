Также они завоевали 2 медали спартакиады учащихся
В Южно-Сахалинске с 26 по 27 февраля прошёл чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по каратэ WKF. Соревнования были посвящены памяти заслуженного работника физической культуры Андрея Литвина.
В межрегиональном турнире приняло участие свыше 1000 спортсменов из дальневосточных регионов. На Сахалин приехали спортсмены из Бурятии, Приморского, Хабаровского и Камчатского краёв, Магаданской области.
На соревнованиях каратисты Бурятии завоевали четыре бронзовые награды. Раднаасамбуу Торбат стал третьим в ката к юниоров 18-20 лет. Также он выиграл третье место в кумитэ у юниоров 18-20 лет до 60 кг. Егор Панков. Стал обладателем третьего места в категории кумитэ у юниоров 16-17 лет до 68 кг. Ещё одна «бронза» у Данила Д. в кумитэ у юношей 14-15 лет до 70 кг. Кроме этого, он выиграл две бронзовые медали второго этапа 11-й летней спартакиады учащихся России, став третьим в категории кумитэ у юношей 14-15 лет до 70 кг и ката у юношей 14-15 лет.
- Впереди всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Успеха», готовимся дальше! – сообщает группа «Каратэ Бурятия».
Каратисты Бурятии выиграли 4 медали первенства ДФО
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