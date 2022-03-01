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У Бурятии 10 медалей чемпионата России по пулевой стрельбе

У Бурятии 10 медалей чемпионата России по пулевой стрельбе
Общество,  Фото:пресс-служба РСАШ РБ
Из них три золотые

В Казани с 22 февраля по 4 марта проходит чемпионат России по пулевой стрельбе (спорт глухих). Спортсмены Бурятии завоевали 10 медалей соревнований.

Александра Бобоева выиграла золотую медаль в упражнении МВ-6, серебряные награды в упражнениях ВП-6 и МВ-9.

Анатолий Гаськов стал первым в упражнении МВ-9, вторым в упражнении МВ-6 и третьим в упражнении ВП-6.

Константин Болдарев был победителем в упражнении ВП-6. Николай Мосоров занял второе место в упражнении ВП-6. У Александра Черных две бронзовые награды в упражнениях МВ-6 и МВ-9, сообщает республиканская спортивно-адаптивная школа.

Напомним, что на чемпионате трое спортсменов из Бурятии обеспечили себе участие в Сурдлимпийских играх в Бразилии.
Бурятия спорт чемпионат России пулевая стрельба спорт глухих сурдлимпийские игры

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