Из них три золотые
В Казани с 22 февраля по 4 марта проходит чемпионат России по пулевой стрельбе (спорт глухих). Спортсмены Бурятии завоевали 10 медалей соревнований.
Александра Бобоева выиграла золотую медаль в упражнении МВ-6, серебряные награды в упражнениях ВП-6 и МВ-9.
Анатолий Гаськов стал первым в упражнении МВ-9, вторым в упражнении МВ-6 и третьим в упражнении ВП-6.
Константин Болдарев был победителем в упражнении ВП-6. Николай Мосоров занял второе место в упражнении ВП-6. У Александра Черных две бронзовые награды в упражнениях МВ-6 и МВ-9, сообщает республиканская спортивно-адаптивная школа.
Напомним, что на чемпионате трое спортсменов из Бурятии обеспечили себе участие в Сурдлимпийских играх в Бразилии.
У Бурятии 10 медалей чемпионата России по пулевой стрельбе
Общество, Фото:
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