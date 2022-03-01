В Улан-Удэ впервые прошёл чемпионат ДФО по художественной гимнастике

В командном зачёте сборная Бурятии заняла третье место



С 21 по 25 февраля в Улан-Удэ впервые прошёл чемпионат Дальневосточного Федерального округа по художественной гимнастике. В этом году за медали и возможность поездки на чемпионат страны состязались представительницы Приморского, Камчатского, Забайкальского, Хабаровского краёв, Сахалинской, Амурской областей и Бурятии.



По итогам соревнований, в командном зачёте сборная Бурятии заняла третье место. Сборная Приморья стала серебряным призёром, пропустив вперёд соперниц из Хабаровского края.



В групповых упражнениях по программе кандидатов в мастера спорта гимнастки Бурятии стали вторыми, уступив первенство спортсменкам из Приморского края.

