 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 марта

28 февраля

Популярное

В Улан-Удэ впервые прошёл чемпионат ДФО по художественной гимнастике

В Улан-Удэ впервые прошёл чемпионат ДФО по художественной гимнастике
Общество,  Фото:pixabay.com
В командном зачёте сборная Бурятии заняла третье место

С 21 по 25 февраля в Улан-Удэ впервые прошёл чемпионат Дальневосточного Федерального округа по художественной гимнастике. В этом году за медали и возможность поездки на чемпионат страны состязались представительницы Приморского, Камчатского, Забайкальского, Хабаровского краёв, Сахалинской, Амурской областей и Бурятии.

По итогам соревнований, в командном зачёте сборная Бурятии заняла третье место. Сборная Приморья стала серебряным призёром, пропустив вперёд соперниц из Хабаровского края.

В групповых упражнениях по программе кандидатов в мастера спорта гимнастки Бурятии стали вторыми, уступив первенство спортсменкам из Приморского края. 
Улан-Удэ Бурятия чемпионат ДФО художественная гимнастика чемпионат спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии трудоустроят граждан ЛНР и ДНР
В Бурятии трудоустроят граждан ЛНР и ДНР
Общество, 01.03.2022
Для них открыта горячая линия по вопросам трудоустройства
Теннисисты Бурятии прошли в финал первенства России
Теннисисты Бурятии прошли в финал первенства России
Общество, 01.03.2022
Спортсмены победили на первенстве ДФО в командном зачёте и смешанном парном разряде
В Улан-Удэ впервые прошёл чемпионат ДФО по художественной гимнастике
В Улан-Удэ впервые прошёл чемпионат ДФО по художественной гимнастике
Общество, 01.03.2022
В командном зачёте сборная Бурятии заняла третье место
В Бурятии сообщить о росте цен можно на горячую линию
В Бурятии сообщить о росте цен можно на горячую линию
Общество, 01.03.2022
Заработал телефон по сбору информации о необоснованном росте цен
Борцы Бурятии завоевали 37 медалей на первенстве ДФО
Борцы Бурятии завоевали 37 медалей на первенстве ДФО
Общество, 01.03.2022
Стали известны победители соревнований среди спортсменов до 21 года
В Бурятии запустили «горячую линию» для родственников военных
В Бурятии запустили «горячую линию» для родственников военных
Общество, 01.03.2022
Бурятский омбудсмен встретилась с родителями, чей сын попал в госпиталь с ранением
Праздник «Зимние забавы в Чивыркуе» пройдёт в Бурятии
Праздник «Зимние забавы в Чивыркуе» пройдёт в Бурятии
Общество, 01.03.2022
В Забайкальском национальном парке состоятся соревновании по подлёдному лову
В Бурятии пройдёт первый турнир по гольфу на льду Байкала
В Бурятии пройдёт первый турнир по гольфу на льду Байкала
Общество, 01.03.2022
Власти заявляют, что надеются привлечь путешественников из стран Азиатско-Тихоокеанского региона
ЮНЕСКО отменила поездку на Байкал
ЮНЕСКО отменила поездку на Байкал
Общество, 01.03.2022
Международный эксперт скоро покинет Иркутскую область
В Бурятии стало меньше детей-сирот
В Бурятии стало меньше детей-сирот
Общество, 01.03.2022
По сравнению с 2012 годом число сирот снизилось в 2,5 раза
В Бурятии представители «Боевого братства» провели урок мужества
В Бурятии представители «Боевого братства» провели урок мужества
Общество, 01.03.2022
Ребята попробовали разбирать и собирать автомат
В Бурятии растёт заболеваемость COVID-19 среди школьников
В Бурятии растёт заболеваемость COVID-19 среди школьников
Общество, 01.03.2022
Главный санврач Бурятии напомнил, что COVID-19 никуда не ушёл
Disney приостановила поставку фильмов в российские кинотеатры
Disney приостановила поставку фильмов в российские кинотеатры
Общество, 01.03.2022
Очередное ограничение ввели для России в связи с ситуацией на Украине
Десантники-пожарные в Бурятии отработали спуски с вертолёта
Десантники-пожарные в Бурятии отработали спуски с вертолёта
Общество, 01.03.2022
Учёбу проходят 40 человек из разных авиаотделений Бурятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^