В командном зачёте сборная Бурятии заняла третье место
С 21 по 25 февраля в Улан-Удэ впервые прошёл чемпионат Дальневосточного Федерального округа по художественной гимнастике. В этом году за медали и возможность поездки на чемпионат страны состязались представительницы Приморского, Камчатского, Забайкальского, Хабаровского краёв, Сахалинской, Амурской областей и Бурятии.
По итогам соревнований, в командном зачёте сборная Бурятии заняла третье место. Сборная Приморья стала серебряным призёром, пропустив вперёд соперниц из Хабаровского края.
В групповых упражнениях по программе кандидатов в мастера спорта гимнастки Бурятии стали вторыми, уступив первенство спортсменкам из Приморского края.
В Улан-Удэ впервые прошёл чемпионат ДФО по художественной гимнастике
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