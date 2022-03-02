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В Чите покажут микроминиатюры, занесённые в книги рекордов

В Чите покажут микроминиатюры, занесённые в книги рекордов
Общество,  Фото:пресс-служба МВЦ Забайкальского края
Выставка «невидимых шедевров» откроется в столице Забайкалья

Выставка микроминиатюр «Тайны невидимых шедевров» откроется в музейно-выставочном центре Забайкальского края. В коллекции новосибирского мастера Владимира Анискина более 230 работ-невидимок. Каждая снабжена оптической системой для просмотра. Большая часть экспонатов находится в санкт-петербургском музее микроминиатюры «Русский Левша» международной гильдии мастеров.

- В экспозиции будут представлены 34 работы «невидимых шедевра», среди которых самая маленькая копия монеты и другие работы мастера, занесённые в книги рекордов Гиннесса и России. Выставка путешествует по разным регионам страны, и до сих пор ни один зритель не ушёл равнодушным, - рассказали в музее.

По словам специалистов, особенно сильное впечатление выставка производит на детей.

Микроминиатюра – редкий вид искусства, представляющий собой создание под микроскопом маленьких творений, которые порой сложно различить невооружённым взглядом. Каждый экспонат создаётся под микроскопом вручную.

Выставка начнёт свою работу с 10 марта и продлится до 22 мая в музейно-выставочном центре региона, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

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