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По льду Байкала пробежали марафон

По льду Байкала пробежали марафон
Общество,  Фото:pixabay.com
В нём приняли участие 70 человек со всего мира

27 февраля состоялся Байкальский ледовый марафон «За сохранение чистых вод». Спортсмены пробежали 42 или 21 км по льду озера Байкал из Иркутской области до Бурятии.

- На дистанции 42 км 195 м лидировал иркутянин Артём Кухаренко, его время — 3 часа 33 минуты 50 секунд. В полумарафоне — 21 км — первым пришёл москвич Александр Юдин: 2 часа 8 минут 33 секунды, — рассказал директор забега Алексей Никифоров.

Среди женщин на большой дистанции победила москвичка Елена Камышная, её время — 4 часа 19 минут 19 секунд. В полумарафоне также лидировала жительница Москвы Егорова Ольга, она преодолела дистанцию за 1 час 59 минут 34 секунды.

Вторые и третьи места заняли представители Германии, Франции, Украины, Якутии и Казани. Всего к участию были допущены 80 человек, но десять в итоге не смогли прилететь. На средства, вырученные от проведения марафона, высадят деревья на берегах Байкала.

Байкальский ледовый марафон «За сохранение чистых вод» является частью фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада» и прошёл в 18-й раз. Марафон регулярно входит в мировые рейтинги самых сложных соревнований планеты, сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.
Бурятия Иркутская область марафон Байкал спорт

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