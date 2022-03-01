Очередное ограничение ввели для России в связи с ситуацией на Украине
Первый день весны начался с приостановки проката своих фильмов от компании Walt Disney Company в российских кинотеатрах.
- Мы приостанавливаем выпуск прокатных фильмов в России, в том числе предстоящий «Я краснею» (6+) от Pixar. Мы будем принимать последующие решения в зависимости от ситуации. Тем временем, мы предоставляем гуманитарную и срочную помощь всем беженцев учитывая все масштабы их появления, - говорится в сообщении.
Пока что Disney является первой голливудской корпорацией, отменившей свою деятельность на территории России. Ближайшей громкой премьерой Disney станет продолжение «Доктора Стрэнджа» (12+) - премьера которого запланирована на начало мая от дочерней студии Marvel.
Disney приостановила поставку фильмов в российские кинотеатры
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