Disney приостановила поставку фильмов в российские кинотеатры

Очередное ограничение ввели для России в связи с ситуацией на Украине



Первый день весны начался с приостановки проката своих фильмов от компании Walt Disney Company в российских кинотеатрах.



- Мы приостанавливаем выпуск прокатных фильмов в России, в том числе предстоящий «Я краснею» (6+) от Pixar. Мы будем принимать последующие решения в зависимости от ситуации. Тем временем, мы предоставляем гуманитарную и срочную помощь всем беженцев учитывая все масштабы их появления, - говорится в сообщении.



Пока что Disney является первой голливудской корпорацией, отменившей свою деятельность на территории России. Ближайшей громкой премьерой Disney станет продолжение «Доктора Стрэнджа» (12+) - премьера которого запланирована на начало мая от дочерней студии Marvel.

