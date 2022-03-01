 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 марта

28 февраля

Популярное

Disney приостановила поставку фильмов в российские кинотеатры

Disney приостановила поставку фильмов в российские кинотеатры
Общество, 
Очередное ограничение ввели для России в связи с ситуацией на Украине

Первый день весны начался с приостановки проката своих фильмов от компании Walt Disney Company в российских кинотеатрах.

- Мы приостанавливаем выпуск прокатных фильмов в России, в том числе предстоящий «Я краснею» (6+) от Pixar. Мы будем принимать последующие решения в зависимости от ситуации. Тем временем, мы предоставляем гуманитарную и срочную помощь всем беженцев учитывая все масштабы их появления, - говорится в сообщении.

Пока что Disney является первой голливудской корпорацией, отменившей свою деятельность на территории России. Ближайшей громкой премьерой Disney станет продолжение «Доктора Стрэнджа» (12+) - премьера которого запланирована на начало мая от дочерней студии Marvel.
фильм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Disney приостановила поставку фильмов в российские кинотеатры
Disney приостановила поставку фильмов в российские кинотеатры
Общество, 01.03.2022
Очередное ограничение ввели для России в связи с ситуацией на Украине
Десантники-пожарные в Бурятии отработали спуски с вертолёта
Десантники-пожарные в Бурятии отработали спуски с вертолёта
Общество, 01.03.2022
Учёбу проходят 40 человек из разных авиаотделений Бурятии
Глава Бурятии: «США всю жизнь видит Советский Союз и Россию как противника»
Глава Бурятии: «США всю жизнь видит Советский Союз и Россию как противника»
Общество, 01.03.2022
Алексей Цыденов поднял темы возникновения НАТО, введения антироссийских санкций и текущей ситуации с Украиной
В Бурятии сняли клип о древней традиции встречи лебедей
В Бурятии сняли клип о древней традиции встречи лебедей
Общество, 01.03.2022
Это новая песня Дандара Бадлуева «Хун Гоо дор»
В Улан-Удэ состоится презентация поэтического сборника Есугея Сындуева
В Улан-Удэ состоится презентация поэтического сборника Есугея Сындуева
Общество, 01.03.2022
В Национальной библиотеке пройдёт встреча с самим поэтом
В Улан-Удэ начали позже включать и раньше выключать фонари
В Улан-Удэ начали позже включать и раньше выключать фонари
Общество, 01.03.2022
В столице Бурятии изменился график работы уличного освещения
Суточный прирост коронавируса в Бурятии упал ниже 800
Суточный прирост коронавируса в Бурятии упал ниже 800
Общество, 01.03.2022
Снижается число госпитализированных пациентов с ковидом
В Бурятии «чёрный лесоруб» предстал перед судом
В Бурятии «чёрный лесоруб» предстал перед судом
Общество, 01.03.2022
Мужчина вырубил деревьев на 55 тысяч
В Забайкалье пройдёт чемпионат по бодибилдингу
В Забайкалье пройдёт чемпионат по бодибилдингу
Общество, 01.03.2022
На турнире будут соревноваться в 8 абсолютных первенствах
В Бурятии пройдёт турнир по рыбалке на озере Могой
В Бурятии пройдёт турнир по рыбалке на озере Могой
Общество, 01.03.2022
Сельчан приглашают принять участие

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^