В Бурятии определили чемпиона «Зимнего мяча»

Им стал ФК БГУ



27 февраля прошёл заключительный тур зимнего чемпионата Бурятии по зимнему футболу «Зимний мяч». Победу в турнире одержал футбольный клуб Бурятского госуниверситета.



В заключительном туре действующий чемпион БГУ встретился с командой «Спарта-Лимонад». Матч завершился вничью со счётом 0-0.



Второе место в турнире заняла молодёжная команда ФК «Бурятия». Третьими стали футболисты «Спарта-Лимонад».



Лучшим игроком турнира был признан Сергей Норбоев, защитник ФК БГУ, сообщает федерация футбола РБ.



Читают сейчас