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В Бурятии определили чемпиона «Зимнего мяча»

В Бурятии определили чемпиона «Зимнего мяча»
Общество,  Фото:федерация футбола РБ
Им стал ФК БГУ

27 февраля прошёл заключительный тур зимнего чемпионата Бурятии по зимнему футболу «Зимний мяч». Победу в турнире одержал футбольный клуб Бурятского госуниверситета.

В заключительном туре действующий чемпион БГУ встретился с командой «Спарта-Лимонад». Матч завершился вничью со счётом 0-0.

Второе место в турнире заняла молодёжная команда ФК «Бурятия». Третьими стали футболисты «Спарта-Лимонад».

Лучшим игроком турнира был признан Сергей Норбоев, защитник ФК БГУ, сообщает федерация футбола РБ.
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