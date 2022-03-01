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Десантники-пожарные в Бурятии отработали спуски с вертолёта

Десантники-пожарные в Бурятии отработали спуски с вертолёта
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Учёбу проходят 40 человек из разных авиаотделений Бурятии

На базе Забайкальской базы авиационной охраны лесов продолжается обучение десантников-пожарных.

Перед вылетом инструкторы проверяют экипировку, крепления и оборудование, а также проводят инструктаж для новобранцев. Затем вертолёт взлетает и зависает в воздухе. В руках десантников шнур и спусковое устройство, а под ногами более 20 метров высоты. Они аккуратно спускаются вниз, контролируя скорость спуска при помощи спусковых устройств. Инструкторы внимательно следят за малейшими движениями десантников, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

- На теории десантники-пожарные ознакомились с механизмом работы спусковых устройств, а теперь отрабатывают сам спуск. Самые первые спуски совершили с 10 метров, а затем постепенно увеличили до 40. Каждый совершил по 7 спусков, конечно, были замечания, но в целом все справились хорошо - рассказывает старший инструктор Забайкальской базы авиационной охраны лесов Александр Миловидов.

Учёбу проходят 40 человек из разных авиаотделений Бурятии.

- В прошлом году я отработал только пожароопасный сезон, и лишь со стороны наблюдал, как десантники-пожарные спускаются с вертолёта. Я был впечатлен и поэтому принял решение устроиться работать на постоянной основе, чтобы защищать родные леса от пожаров. Мне очень понравилась тренировка, и я смог закрепить свои знания на практике. Дальше планирую отучиться на парашютиста-пожарного, - поделился десантник-пожарный Забайкальской базы авиационной охраны лесов Александр Ануфриев.

лесная охрана

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