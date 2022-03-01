Теннисисты Бурятии прошли в финал первенства России

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Спортсмены победили на первенстве ДФО в командном зачёте и смешанном парном разряде



С 19 по 24 февраля в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ прошло первенство по настольному теннису среди субъектов Дальневосточного федерального округа. На турнир в Бурятию прибыли спортсмены из Якутии, Хабаровского края, Приморского края, Амурской области, Забайкальского края и Камчатского края.



Первенство ДФО стало отборочным этапом на финал первенства России, который пройдёт в начале апреля в Чебоксарах. Согласно разнарядки по итогам соревнований в Улан-Удэ на финальный этап попадают финалисты личного первенства и победители командного зачёта.



Как сообщает группа «Настольный теннис Бурятии», победителями и призёрами стали:



Командное первенство, юниоры

1 место - Бурятия

2 место – Якутия

3 место - Приморский край

3 место - Забайкальский край



Командное первенство, юниорки

1 место - Приморский край

2 место – Бурятия

3 место – Якутия

3 место - Хабаровский край



Личное первенство, юниоры

1 место - Чехлов Андрей, Приморский край

2 место - Винокуров Дмитрий, Якутия

3 место - Кривошапкин Владимир, Якутия

3 место - Кривошапкин Изот, Якутия



Личное первенство, юниорки

1 место - Капицына Полина, Приморский край

2 место - Сулаева Виктория, Бурятия

3 место - Ефимова Екатерина, Приморский край

3 место - Гисюк Алина, Приморский край



Мужской парный разряд

1 место - Чехлов Андрей, Приморский край/Винокуров Дмитрий, Якутия

2 место - Антонов Максим/Пиханов Сергей, Бурятия

3 место - Соржеев Владислав/Норбоев Алдар, Бурятия

3 место - Менжиков Аюр-Зана/Дашиев Тимур, Бурятия



Женский парный разряд

1 место - Сулаева Виктория, Бурятия/ Пахомова Диана, Якутия

2 место - Капицына Полина, Приморский край/ Ноговицына Анита, Якутия

3 место - Маринина Ольга/Груздева Наталья, Хабаровский край

3 место - Гисюк Алина/Ефимова Екатерина, Приморский край



Смешанный парный разряд

1 место - Шубин Павел/ Сулаева Виктория, Бурятия

2 место - Чехлов Андрей/ Капицына Полина, Приморский край

3 место - Кривошапкин Владимир, Якутия/ Ефимова Екатерина, Приморский край

3 место - Винокуров Дмитрий/ Ноговицына Анита, Якутия



Таким образом, Дальневосточный федеральный округ на первенстве России по настольному теннису в командном зачёте будут представлять юниоры – Бурятия, юниорки – Приморский край, в личном первенстве среди юниоров - Чехлов Андрей (Приморский край) и Винокуров Дмитрий (Якутия), среди юниорок - Капицына Полина (Приморский край) и Сулаева Виктория (Бурятия).

