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Теннисисты Бурятии прошли в финал первенства России

Теннисисты Бурятии прошли в финал первенства России
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Спортсмены победили на первенстве ДФО в командном зачёте и смешанном парном разряде

С 19 по 24 февраля в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ прошло первенство по настольному теннису среди субъектов Дальневосточного федерального округа. На турнир в Бурятию прибыли спортсмены из Якутии, Хабаровского края, Приморского края, Амурской области, Забайкальского края и Камчатского края.

Первенство ДФО стало отборочным этапом на финал первенства России, который пройдёт в начале апреля в Чебоксарах. Согласно разнарядки по итогам соревнований в Улан-Удэ на финальный этап попадают финалисты личного первенства и победители командного зачёта.

Как сообщает группа «Настольный теннис Бурятии», победителями и призёрами стали:

Командное первенство, юниоры
1 место - Бурятия
2 место – Якутия
3 место - Приморский край
3 место - Забайкальский край

Командное первенство, юниорки
1 место - Приморский край
2 место – Бурятия
3 место – Якутия
3 место - Хабаровский край

Личное первенство, юниоры
1 место - Чехлов Андрей, Приморский край
2 место - Винокуров Дмитрий, Якутия
3 место - Кривошапкин Владимир, Якутия
3 место - Кривошапкин Изот, Якутия

Личное первенство, юниорки
1 место - Капицына Полина, Приморский край
2 место - Сулаева Виктория, Бурятия
3 место - Ефимова Екатерина, Приморский край
3 место - Гисюк Алина, Приморский край

Мужской парный разряд
1 место - Чехлов Андрей, Приморский край/Винокуров Дмитрий, Якутия
2 место - Антонов Максим/Пиханов Сергей, Бурятия
3 место - Соржеев Владислав/Норбоев Алдар, Бурятия
3 место - Менжиков Аюр-Зана/Дашиев Тимур, Бурятия

Женский парный разряд
1 место - Сулаева Виктория, Бурятия/ Пахомова Диана, Якутия
2 место - Капицына Полина, Приморский край/ Ноговицына Анита, Якутия
3 место - Маринина Ольга/Груздева Наталья, Хабаровский край
3 место - Гисюк Алина/Ефимова Екатерина, Приморский край

Смешанный парный разряд
1 место - Шубин Павел/ Сулаева Виктория, Бурятия
2 место - Чехлов Андрей/ Капицына Полина, Приморский край
3 место - Кривошапкин Владимир, Якутия/ Ефимова Екатерина, Приморский край
3 место - Винокуров Дмитрий/ Ноговицына Анита, Якутия

Таким образом, Дальневосточный федеральный округ на первенстве России по настольному теннису в командном зачёте будут представлять юниоры – Бурятия, юниорки – Приморский край, в личном первенстве среди юниоров - Чехлов Андрей (Приморский край) и Винокуров Дмитрий (Якутия), среди юниорок - Капицына Полина (Приморский край) и Сулаева Виктория (Бурятия).
Бурятия спорт настольный теннис первенство ДФО Улан-Удэ

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