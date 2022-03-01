Теннисисты Бурятии прошли в финал первенства России

Спортсмены победили на первенстве ДФО в командном зачёте и смешанном парном разряде
С 19 по 24 февраля в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ прошло первенство по настольному теннису среди субъектов Дальневосточного федерального округа. На турнир в Бурятию прибыли спортсмены из Якутии, Хабаровского края, Приморского края, Амурской области, Забайкальского края и Камчатского края.
Первенство ДФО стало отборочным этапом на финал первенства России, который пройдёт в начале апреля в Чебоксарах. Согласно разнарядки по итогам соревнований в Улан-Удэ на финальный этап попадают финалисты личного первенства и победители командного зачёта.
Как сообщает группа «Настольный теннис Бурятии», победителями и призёрами стали:
Командное первенство, юниоры
1 место - Бурятия
2 место – Якутия
3 место - Приморский край
3 место - Забайкальский край
Командное первенство, юниорки
1 место - Приморский край
2 место – Бурятия
3 место – Якутия
3 место - Хабаровский край
Личное первенство, юниоры
1 место - Чехлов Андрей, Приморский край
2 место - Винокуров Дмитрий, Якутия
3 место - Кривошапкин Владимир, Якутия
3 место - Кривошапкин Изот, Якутия
Личное первенство, юниорки
1 место - Капицына Полина, Приморский край
2 место - Сулаева Виктория, Бурятия
3 место - Ефимова Екатерина, Приморский край
3 место - Гисюк Алина, Приморский край
Мужской парный разряд
1 место - Чехлов Андрей, Приморский край/Винокуров Дмитрий, Якутия
2 место - Антонов Максим/Пиханов Сергей, Бурятия
3 место - Соржеев Владислав/Норбоев Алдар, Бурятия
3 место - Менжиков Аюр-Зана/Дашиев Тимур, Бурятия
Женский парный разряд
1 место - Сулаева Виктория, Бурятия/ Пахомова Диана, Якутия
2 место - Капицына Полина, Приморский край/ Ноговицына Анита, Якутия
3 место - Маринина Ольга/Груздева Наталья, Хабаровский край
3 место - Гисюк Алина/Ефимова Екатерина, Приморский край
Смешанный парный разряд
1 место - Шубин Павел/ Сулаева Виктория, Бурятия
2 место - Чехлов Андрей/ Капицына Полина, Приморский край
3 место - Кривошапкин Владимир, Якутия/ Ефимова Екатерина, Приморский край
3 место - Винокуров Дмитрий/ Ноговицына Анита, Якутия
Таким образом, Дальневосточный федеральный округ на первенстве России по настольному теннису в командном зачёте будут представлять юниоры – Бурятия, юниорки – Приморский край, в личном первенстве среди юниоров - Чехлов Андрей (Приморский край) и Винокуров Дмитрий (Якутия), среди юниорок - Капицына Полина (Приморский край) и Сулаева Виктория (Бурятия).
Теннисисты Бурятии прошли в финал первенства России
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Для них открыта горячая линия по вопросам трудоустройства
Спортсмены победили на первенстве ДФО в командном зачёте и смешанном парном разряде
В командном зачёте сборная Бурятии заняла третье место
Заработал телефон по сбору информации о необоснованном росте цен
Стали известны победители соревнований среди спортсменов до 21 года
Из них три золотые
Бурятский омбудсмен встретилась с родителями, чей сын попал в госпиталь с ранением
В Забайкальском национальном парке состоятся соревновании по подлёдному лову
Власти заявляют, что надеются привлечь путешественников из стран Азиатско-Тихоокеанского региона
Международный эксперт скоро покинет Иркутскую область
По сравнению с 2012 годом число сирот снизилось в 2,5 раза
Ребята попробовали разбирать и собирать автомат
Главный санврач Бурятии напомнил, что COVID-19 никуда не ушёл
Очередное ограничение ввели для России в связи с ситуацией на Украине
Учёбу проходят 40 человек из разных авиаотделений Бурятии