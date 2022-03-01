Борцы Бурятии завоевали 37 медалей на первенстве ДФО

Стали известны победители соревнований среди спортсменов до 21 года
В Улан-Удэ проходят первенства Дальневосточного федерального округа по спортивной борьбе в дисциплинах «вольная борьба» и «женская борьба». С 26 по 27 февраля в физкультурно-спортивном комплексе соревновались юниоры и юниорки до 21 года.
Как сообщает федерация спортивной борьбы Бурятии, призёрами первенства ДФО среди юниоров до 21 года стали:
Весовая категория 57 кг
1 место - Лев Павлов (Якутия)
2 место - Баир Баяндуев (Бурятия)
3 место - Пётр Адамов (Якутия)
3 место - Виктор Яковлев (Якутия)
Весовая категория 61 кг
1 место - Артём Слепцов (Якутия)
2 место - Владимир Ринчинов (Бурятия)
3 место - Юлиан Григорьев (Якутия)
3 место -Валентин Бурнашев (Якутия)
Весовая категория 65 кг
1 место - Иван Потапов (Якутия)
2 место - Эрдэм Рыгзынов (Забайкальский край)
3 место - Аслан Трофимов (Якутия)
3 место - Евгений Доржиев (Бурятия)
Весовая категория 70 кг
1 место - Игорь Упхоев (Бурятия)
2 место -Тамир Ешинимаев (Забайкальский край)
3 место - Руслан Толстиков (Бурятия)
3 место - Кирилл Мордовской (Якутия)
Весовая категория 74 кг
1 место - Сандан Гармаев (Бурятия)
2 место - Цырен Дугаржапов (Бурятия)
3 место - Роман Николаев (Якутия)
3 место - Бабасан Подкаменев (Бурятия)
Весовая категория 79 кг
1 место - Аюр Жигжитов (Бурятия)
2 место - Владислав Лапаев (Еврейская автономная область)
3 место - Галсан Очиров (Бурятия)
3 место -Кирилл Эрхитуев (Бурятия)
Весовая категория 86 кг
1 место - Артур Елбаскин (Бурятия)
2 место - Максим Судаков (Бурятия)
3 место - Дьулустан Калачев (Якутия)
Весовая категория 92 кг
1 место - Александр Галсанов (Бурятия)
2 место - Борис Хаптагаев (Бурятия)
3 место - Бато Доржиев (Бурятия)
Весовая категория 97 кг
1 место - Аюр Нимаев (Бурятия)
2 место - Даниил Иванов (Якутия)
3 место - Айдар Санжиев (Бурятия)
Весовая категория 125 кг
1 место - Илья Жибалов (Бурятия)
2 место - Михаил Нестеров (Якутия)
3 место - Владимир Харханов (Бурятия)
У юниорок до 21 года призёрами первенства Дальневосточного федерального округа по спортивной (вольной) борьбе стали:
Весовая категория 50 кг
1 место - Дулма Бадмаева (Бурятия)
2 место - Ксения Леханов (Якутия)
3 место - Евгения Ильина (Бурятия)
Весовая категория 53 кг
1 место - Саяна Будаева (Бурятия)
2 место -Баярма Бархалеева (Бурятия)
Весовая категория 55 кг
1 место - Александра Бабинцева (Бурятия)
Весовая категория 57 кг
1 место - Мунсэл Цыденова (Бурятия)
2 место - Евгения Огородникова (Якутия)
3 место - Кюндюнэ Борисова (Якутия)
Весовая категория 59 кг
1 место -Светлана Борисова (Якутия)
2 место - Туяна Гонжапова (Бурятия)
3 место - Сагандари Дабаева (Бурятия)
Весовая категория 62 кг
1 место -Саяна Спиридонова (Якутия)
2 место - Сарюна Дондокова (Бурятия)
3 место - Алена Февралева (Бурятия)
Весовая категория 65 кг
1 место - Диана Конкина (Приморский край)
2 место - Надежда Галдина (Бурятия)
3 место - Алена Хамаганова (Бурятия)
Весовая категория 68 кг
1 место - Ангелина Бобрик (Приморский край)
2 место - Алия Бадашкеева (Бурятия)
3 место - Евгения Цыденова (Бурятия)
Весовая категория 72 кг
1 место - Лилиана Рожина (Якутия)
2 место - Долгорма Актинова (Бурятия)
3 место - Ольга Белоногова (Приморский край)
Весовая категория 76 кг
1 место - Анжела Федорова (Бурятия)
2 место - Вероника Алексеева (Приморский край)
3 место - Татьяна Гулгенова (Бурятия)
Сегодня, 1 марта, прошли утешительные встречи и финалы первенства среди юношей и девушек до 18 лет.
Борцы Бурятии завоевали 37 медалей на первенстве ДФО
Общество, Фото:
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