В Улан-Удэ состоится презентация поэтического сборника Есугея Сындуева

В Национальной библиотеке пройдёт встреча с самим поэтом



В литературно-музыкальной гостиной Национальной библиотеки пройдет презентация книги Есугея Сындуева «Поэзия» — первого тома трёхтомника «Евразийская звезда» (12+). Событие состоится 4 марта.



- На презентации автор расскажет о своём творчестве, прозвучат его стихотворения, которые вошли в книгу, а также выступят приглашенные гости, известные поэты и писатели Бурятии, - сообщает Национальная библиотека.



В первый том «Поэзия» трёхтомника «Евразийская звезда» поэта, драматурга, прозаика Есугея Сындуева вошли избранные стихотворения разных лет – как изданные прежде, так и новые стихи.



Второй том «Драматургия» представлен драматической поэмой «Люди Длинной Воли» - легенда о хонгодорах и либретто мюзикла «Письмо Незнакомки» по мотивам одноимённой новеллы Стефана Цвейга.



Третий том «Проза» - это киноповесть «Рассечённая пайцза», основанная на реальных историях боевых командировок Бурятского ОМОНа в Чечне, а также публицистические произведения.

