В Улан-Удэ подвели итоги конкурса «Мой первый сценарий»

Победителем стала школьница из СОШ №32



В столице Бурятии подведены итоги городского дистанционного конкурса художественных произведений для короткометражных детских фильмов «Мой первый сценарий». В конкурсе приняли участие школьники 7-11 классов школ города Улан-Удэ, а также учащиеся Заиграевского центра детского юношеского творчества.



Победителем стала София К. из СОШ №32 с работой «Shopper». Второе место заняла представительница Заиграевского района Анастасия Б. со сценарием «Так важно просто услышать друг друга». Третье место разделили Арина А. из СОШ №1 с произведением «Выпускной» и Вероника Ц. из РБНЛИ №1 с работой «Первая любовь».



Произведение победителя станет будущим сценарием для короткометражного фильма. По одобренному сценарию будет создан новый детский фильм в рамках площадки по развитию детского кинематографа в Улан-Удэ. Все участники получат дипломы и грамоты в электронном формате, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

