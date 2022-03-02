Победителем стала школьница из СОШ №32
В столице Бурятии подведены итоги городского дистанционного конкурса художественных произведений для короткометражных детских фильмов «Мой первый сценарий». В конкурсе приняли участие школьники 7-11 классов школ города Улан-Удэ, а также учащиеся Заиграевского центра детского юношеского творчества.
Победителем стала София К. из СОШ №32 с работой «Shopper». Второе место заняла представительница Заиграевского района Анастасия Б. со сценарием «Так важно просто услышать друг друга». Третье место разделили Арина А. из СОШ №1 с произведением «Выпускной» и Вероника Ц. из РБНЛИ №1 с работой «Первая любовь».
Произведение победителя станет будущим сценарием для короткометражного фильма. По одобренному сценарию будет создан новый детский фильм в рамках площадки по развитию детского кинематографа в Улан-Удэ. Все участники получат дипломы и грамоты в электронном формате, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
В Улан-Удэ подвели итоги конкурса «Мой первый сценарий»
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