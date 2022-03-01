В Бурятии трудоустроят граждан ЛНР и ДНР

Для них открыта горячая линия по вопросам трудоустройства



В Бурятии открыта горячая линия по вопросам трудоустройства для граждан Луганской и Донецкой народных республик.



Информацию по вопросам трудоустройства граждане ЛНР и ДНР, прибывшие в Бурятию, смогут узнать по телефону горячей линии: 8 (3012) 41-70-41. Телефон работает в рабочие дни с 8:30 до 17:30, в пятницу – с 8:30 до 16:30.



- Операторы проконсультируют об имеющихся в службе занятости республики вакансиях, об оказании государственных услуг в сфере занятости населения, - сообщает пресс-служба республиканского агентства занятости населения РБ.

