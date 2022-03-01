Заработал телефон по сбору информации о необоснованном росте цен
Министерство промышленности, торговли и инвестиций Бурятии сообщает о работе горячей линии по сбору информации о необоснованном росте цен: 8-(3012)–44-40-48. Сообщения будут перенаправляться в УФАС по республике и прокуратору.
- Минпромторг Бурятии проводит мониторинг цен. Всем торговым сетям республики рекомендовано воздержаться от необоснованного повышения цен, в первую очередь, на продукты питания, а также на строительные материалы, бытовую технику, - отметил врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников.
Вопрос по сдерживанию цен на продукты питания обсуждается на федеральном и республиканском уровнях. Совместно с Минпромторгом РФ и Минсельхозом РФ проводится работа с поставщиками из разных регионов России с целью недопущения повышения цен на продукты питания.
- Мы мониторим запасы продуктов питания. На сегодняшний день дефицита товаров нет. Запасы имеются в необходимых объёмах, - добавил Алексей Оловянников.
В Бурятии сообщить о росте цен можно на горячую линию
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