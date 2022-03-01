В Бурятии сообщить о росте цен можно на горячую линию

Заработал телефон по сбору информации о необоснованном росте цен



Министерство промышленности, торговли и инвестиций Бурятии сообщает о работе горячей линии по сбору информации о необоснованном росте цен: 8-(3012)–44-40-48. Сообщения будут перенаправляться в УФАС по республике и прокуратору.



- Минпромторг Бурятии проводит мониторинг цен. Всем торговым сетям республики рекомендовано воздержаться от необоснованного повышения цен, в первую очередь, на продукты питания, а также на строительные материалы, бытовую технику, - отметил врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников.



Вопрос по сдерживанию цен на продукты питания обсуждается на федеральном и республиканском уровнях. Совместно с Минпромторгом РФ и Минсельхозом РФ проводится работа с поставщиками из разных регионов России с целью недопущения повышения цен на продукты питания.



- Мы мониторим запасы продуктов питания. На сегодняшний день дефицита товаров нет. Запасы имеются в необходимых объёмах, - добавил Алексей Оловянников.

