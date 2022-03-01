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В Улан-Удэ начали позже включать и раньше выключать фонари

В Улан-Удэ начали позже включать и раньше выключать фонари
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В столице Бурятии изменился график работы уличного освещения

С наступлением весны в столице Бурятии изменился режим работы уличного освещения. Теперь фонари будут включаться в 18:55 и гаснуть в 7:00.

Как сообщили в МБУ «Горсвет», оптимизация потребления электроэнергии происходит в автоматическом режиме благодаря автоматизированной системе управления наружным освещением (АСУНО). Наружное освещение включается вместе с заходом солнца, а выключается с рассветом. Данные берутся по световому календарю.

Кроме того, система АСУНО учитывает и погодные условия: в дождливую или пасмурную погоду график включения фонарей смещается, так как видимость дороги ухудшается.

При этом за изменениями погодных условий следит оперативный руководитель – он вручную вносит изменения в график.

Всего по городу насчитывается 31 тысяч светоточек.

уличное освещение

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