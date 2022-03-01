В столице Бурятии изменился график работы уличного освещения
С наступлением весны в столице Бурятии изменился режим работы уличного освещения. Теперь фонари будут включаться в 18:55 и гаснуть в 7:00.
Как сообщили в МБУ «Горсвет», оптимизация потребления электроэнергии происходит в автоматическом режиме благодаря автоматизированной системе управления наружным освещением (АСУНО). Наружное освещение включается вместе с заходом солнца, а выключается с рассветом. Данные берутся по световому календарю.
Кроме того, система АСУНО учитывает и погодные условия: в дождливую или пасмурную погоду график включения фонарей смещается, так как видимость дороги ухудшается.
При этом за изменениями погодных условий следит оперативный руководитель – он вручную вносит изменения в график.
Всего по городу насчитывается 31 тысяч светоточек.
В Улан-Удэ начали позже включать и раньше выключать фонари
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