В городе в Бурятии через суд приведут в порядок теплосети

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Тепловые сети сильно изношены



Как выяснила прокурорская проверка, общество с ограниченной ответственностью «Закаменск ЖКХ» не проводило в установленный срок техническое обследование централизованной системы горячего и холодного водоснабжения.



Кроме того, вопреки закону в сфере жилищно-коммунального хозяйства организация не осуществляла капитальный ремонт участков тепловой сети с высокой степенью износа.



В суд был подан иск к ресурсоснабжающей организации и администрации города Закаменск о понуждении провести техническое обследование водопроводной сети и капитальный ремонт участков тепловых сетей города до начала отопительного сезона 2022-2023 годов.



Закаменский районный суд требования прокурора удовлетворил. Верховный суд Бурятии судебное решение оставил без изменения, жалобу ответчика – без удовлетворения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

