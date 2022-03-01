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В городе в Бурятии через суд приведут в порядок теплосети

В городе в Бурятии через суд приведут в порядок теплосети
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Тепловые сети сильно изношены

Как выяснила прокурорская проверка, общество с ограниченной ответственностью «Закаменск ЖКХ» не проводило в установленный срок техническое обследование централизованной системы горячего и холодного водоснабжения.

Кроме того, вопреки закону в сфере жилищно-коммунального хозяйства организация не осуществляла капитальный ремонт участков тепловой сети с высокой степенью износа.

В суд был подан иск к ресурсоснабжающей организации и администрации города Закаменск о понуждении провести техническое обследование водопроводной сети и капитальный ремонт участков тепловых сетей города до начала отопительного сезона 2022-2023 годов.

Закаменский районный суд требования прокурора удовлетворил. Верховный суд Бурятии судебное решение оставил без изменения, жалобу ответчика – без удовлетворения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура

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