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Жителя Иркутской области отправили в колонию хранение героина

Жителя Иркутской области отправили в колонию хранение героина
Общество,  Фото:pexels.com
Мужчина ранее судим семь раз

39-летний житель Усть-Илимска признан виновным в незаконном приобретении, хранении наркотических средств в крупном размере.

В январе 2021 года обвиняемый приобрёл у неустановленных следствием лиц и хранил героин весом 32,351 гр. Мужчину задержали транспортные полицейские на перроне железнодорожного вокзала станции Тайшет.

Суд приговорил ранее судимого мужчину семь раз за преступления против собственности и в сфере незаконного оборота наркотиков к 4,5 годам колонии особого режима, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. 
суд приговор прокуратура Иркутская область

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