Жителя Иркутской области отправили в колонию хранение героина

Мужчина ранее судим семь раз



39-летний житель Усть-Илимска признан виновным в незаконном приобретении, хранении наркотических средств в крупном размере.



В январе 2021 года обвиняемый приобрёл у неустановленных следствием лиц и хранил героин весом 32,351 гр. Мужчину задержали транспортные полицейские на перроне железнодорожного вокзала станции Тайшет.



Суд приговорил ранее судимого мужчину семь раз за преступления против собственности и в сфере незаконного оборота наркотиков к 4,5 годам колонии особого режима, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

