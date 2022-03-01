Мужчина ранее судим семь раз
39-летний житель Усть-Илимска признан виновным в незаконном приобретении, хранении наркотических средств в крупном размере.
В январе 2021 года обвиняемый приобрёл у неустановленных следствием лиц и хранил героин весом 32,351 гр. Мужчину задержали транспортные полицейские на перроне железнодорожного вокзала станции Тайшет.
Суд приговорил ранее судимого мужчину семь раз за преступления против собственности и в сфере незаконного оборота наркотиков к 4,5 годам колонии особого режима, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Жителя Иркутской области отправили в колонию хранение героина
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 01.03.2022
Сельчан приглашают принять участие
Общество, 01.03.2022
В Улан-Удэ днём -2 градуса
Заявки на участие принимаются до 5 марта
На представленных экспонатах природа «нарисовала» силуэты различных животных
В её рамках пройдёт более 600 мероприятий
Участники обменялись опытом и поздравили друг друга творческими номерами
Они смогут посетить культурные мероприятия Баунтовского района
Наибольший приток населения отмечен в Якутии и Хабаровском крае
Спортсмен занял третье место в весовой категории 85 кг
В Еравнинском районе построят школу на 450 мест
Победителем соревнований стала Гусиноозёрская гимназия
Росгвардейцы исполнили композиции военных лет
Первый вечер был посвящён творчеству композитора Виктора Усовича
Жители региона получили награды федерального, регионального и окружного уровней
Бато Дамдинов выиграл «бронзу» по боевому самбо