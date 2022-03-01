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В Бурятии пройдёт турнир по рыбалке на озере Могой

В Бурятии пройдёт турнир по рыбалке на озере Могой
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Сельчан приглашают принять участие

19 марта состоится ежегодная рыбалка (0+) в Хоринском районе Бурятии. Мероприятие состоится на озере Могой в селе Баян-Гол.

Заявки принимаются до 16 марта, сообщили в группе «Хоринск-инфо.24/7».

Мероприятие начнётся с регистрации и завершится взвешиванием улова. По его результатам будет определён победители и призёры.

Организаторы определят в командном первенстве пять призовых мест, а также номинации: «Самый старший участник», «Самый юный участник», «Лучшая женская команда», «Лучшая командная экипировка», «Лучшая семейная команда», «Участник, поймавший самую крупную рыбу».

В командном первенстве среди сельских поселений - три призовых места; в личном первенстве также три призовых места.
рыбалка

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