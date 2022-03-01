В Бурятии пройдёт турнир по рыбалке на озере Могой

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Сельчан приглашают принять участие



19 марта состоится ежегодная рыбалка (0+) в Хоринском районе Бурятии. Мероприятие состоится на озере Могой в селе Баян-Гол.



Заявки принимаются до 16 марта, сообщили в группе «Хоринск-инфо.24/7».



Мероприятие начнётся с регистрации и завершится взвешиванием улова. По его результатам будет определён победители и призёры.



Организаторы определят в командном первенстве пять призовых мест, а также номинации: «Самый старший участник», «Самый юный участник», «Лучшая женская команда», «Лучшая командная экипировка», «Лучшая семейная команда», «Участник, поймавший самую крупную рыбу».



В командном первенстве среди сельских поселений - три призовых места; в личном первенстве также три призовых места.

