113 школьников в северном районе Бурятии смогут воспользоваться «Пушкинской картой»





- На мой взгляд, Пушкинская карта – это хорошая возможность побывать в тех местах, где раньше не бывал. Или ещё раз посетить понравившиеся мероприятия, - поделилась своим мнением багдаринская ученица 10 класса Мария.

К программе «Пушкинская карта» сейчас подключено 113 школьников Баунтовского района. Они могут теперь посещать культурные мероприятия в музее народов севера Бурятии им. Позднякова, районном доме культуры, в Маловском Доме культуры и Витимском сельском доме культуры. Также ожидается подключение местных библиотек с их мероприятиями, сообщает администрация Баунтовского района.- Пушкинская карта - замечательный проект, нацеленный на повышение культурного уровня подрастающего поколения, воспитание гармонично развитой личности, а также увеличения посещаемости учреждений и организаций культуры. И я рада, что в нашем районе есть места способные увлечь и просветить нашу молодёжь, - отметила начальник отдела культуры районной администрации Ирина Папинова.В отдалённом районе республики ожидаются гастроли государственных учреждений культуры – участников программы «Пушкинская карта». В марте планируется приезд оперного театра, театра кукол «Ульгер» и республиканского народного центра творчества.