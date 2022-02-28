Лёд начал таять
В Улан-Удэ с 1 марта закрывается единственная ледовая переправа, которая находится в микрорайоне Мостовой. Об этом сообщил заместитель начальника управления по ЧС администрации города Дмитрий Фёдоров.
В микрорайоне Мостовой заметили выход воды на льду.
- Сегодня мобильной группой управления ЧС был организован выезд по замеру льда для использования транспортного обеспечения. Но был выявлен выход воды из-за просадки льда на подъезде со стороны федеральной трассы. И было принято решение об организации закрытия ледовой переправы, - сказал Дмитрий Фёдоров.
В прошлом году переправа работала дольше – примерно до 15 марта. Нынче сказалась тёплая погода, приведшая к внушительной проталине вверх по течению.
Как сообщал «Байкал-Daily», эта переправа была открыта 24 декабря.
В Улан-Удэ закрывается единственная ледовая переправа
Общество, Фото:
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